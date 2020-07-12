تعيسا الحظ يأملان في إتمام زفاف أُلغي مرتين

مصدر الصورة Alice Williams

يأمل خطيبان في بريطانيا، أُلغي حفل زفافهما مرتين، أن يتمكنا من إتمام زواجهما أخيراً في سبتمبر/ أيلول القادم.

كان من المقرر أن يُقام حفل زفاف أليس ويليامز ولوك باروز، وهما من مدينة ليستر، في قبرص في مايو/ أيار الماضي.

واستعان الخطيبان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بخدمات شركة توماس كوك للرحلات، من أجل تنظيم حفل الزفاف.

لكن بعد عشرة أشهر، انهارت الشركة.

وقالت أليس، البالغة من العمر 25 عاماً، إن حجوزات الطيران والفنادق الخاصة بهما، ومعظم الحجوزات الخاصة بضيوفهم، أُلغيت.

ثم نجح الخطيبان بعد ذلك في إعادة تنظيم حفل الزفاف بحيث يُقام في التاريخ والمكان الأصليين.

لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق، أُلغي الحفل مرة أخرى، وكذلك حفل كان من المقرر إقامته في بريطانيا عند عودتهما.

والآن، مع تخفيف القيود على السفر، أصبح بإمكان الخطيبين إعادة تنظيم الحفل بحيث يكون في سبتمبر/ أيلول.

مصدر الصورة Alice Williams

وقالت أليس إنها "متفائلة" بأن تمضي الاستعدادات قدماً.

وأشارت إلى أنها لا تعرف على وجه اليقين عدد الضيوف الذين سيتمكنون من السفر لحضور حفل الزفاف الذي أُعيد ترتيبه للمرة الثالثة، لكنها أضافت: "سنكون هناك، حتى لو اقتصر الأمر علي أنا ولوك".

ومضت تقول إن عملها ممرضة أطفال يعني أنها معتادة على أن تكون تحت الضغط وأنها لم تتحول بعد إلى "امرأة مهووسة بالعُرس".

واستطردت: "أنا من الأشخاص الذين يسيرون مع التيار في التعامل مع الأمور على أية حال. هذه طبيعتي".