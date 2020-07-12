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قال البابا فرانسيس إن التفكير في تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد "يؤلمه للغاية".

وأدلى البابا بهذا التصريح، وهو أول رد فعل علني له على آيا صوفيا، بينما كان يؤم صلاة الأحد التقليدية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وبنيت آيا صوفيا ككاتدرائية مسيحية قبل حوالي 1500 سنة، وقد حولت إلى مسجد إبان الحكم العثماني في القرن الخامس عشر، لكنها أصبحت متحفا علمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقد ندد كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو وقادة مسيحيين حول العالم بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد دعا مجلس الكنائس العالمي أردوغان إلى التراجع عن قراره. وووصف البطريرك بارثولوميو الزعيم الروحي للروم الأرثوذكس في اسطنبول الأمر بأنه "مخيب للآمال".

وكان أردوغان قد أعلن إقامة أول صلاة في آيا صوفيا في 24 يوليو/ تموز الجاري عقب قرار المحكمة العليا الذي سمح بتحويل آيا صوفيا مرة آخرى إلى مسجد .

وقال أردوغان إن آيا صوفيا التي كانت ذات يوم كاتدرائية مسيحية، ستبقى مفتوحة للمسلمين والمسيحيين والأجانب.

Image caption ستقام أول صلاة للمسلمين في آيا صوفيا في 24 يوليو/ تموز

وأضاف أن تركيا مارست حقها السيادي في تحويل آية صوفيا إلى مسجد وأن أي انتقاد لهذا التصرف سيفسر على أنه هجوم على استقلالها.

وقد أدانت اليونان هذه الخطوة وقالت اليونسكو إن لجنة التراث العالمي التابعة لها ستراجع وضع آيا صوفيا.

وأضافت اليونسكو أن قرار تركيا أثار تساؤلات حول تأثيره على القيمة العالمية لآيا صوفيا كموقع ذي أهمية تتجاوز الحدود والأجيال.