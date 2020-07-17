مصدر الصورة Getty Images Image caption في اليمن، مات رُبع من أصيبوا بالمرض، وهو ما يفوق المتوسط العالمي

في أكبر حملة لجمع التبرعات في تاريخها، وجهت الأمم المتحدة مناشدة للتبرع بمبلغ 10.3 مليار دولار بهدف المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المُسبب لمرض كوفيد-19.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 265 مليون شخص قد يواجهون مجاعة بحلول نهاية السنة الحالية بسبب تأثير الوباء العالمي.

وستُوزع هذه المبالغ على البلدان الهشة وذات الدخل المحدود.

وحذرت الأمم المتحدة من أن التقاعس عن التحرك قد يقضي على عقود من التنمية.

وفي أول مناشدة لها بشأن فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، طلبت الأمم المتحدة جمع ملياري دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم مبلغ المناشدة المُعدل غير مسبوق، مضيفة أن البلدان الغنية تخلت عن القواعد المالية من أجل حماية اقتصاداتها، لكن عليها الآن أن تقوم بالأمر ذاته لصالح البلدان الأكثر فقرا.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا لم يتم جمع هذا المبلغ، فإن العالم سيواجه سلسلة من الكوارث، ستدفع ملايين الأشخاص نحو المجاعة.

وأثر وباء فيروس كورونا بصورة بالغة على فقراء العالم.

فقد أصبح ملايين العمال المهاجرين من دول فقيرة عاجزين عن إرسال أموال إلى بلدانهم بعدما خسروا وظائفهم بسبب فرض الإغلاق العام، وتم تعليق برامج تطعيم الأطفال ضد الأوبئة في الدول الفقيرة، كما أن البلدان، التي تعاني أصلا من نزاعات مستمرة منذ سنوات، غير مجهزة على نحو جيد للتعامل مع كوفيد-19.

وفي اليمن، مات رُبع الأشخاص المصابين بحالات مؤكدة من فيروس كورونا، وهو ما يعادل خمسة أمثال المتوسط العالمي.

وحتى الآن، تأكدت إصابة أكثر من 13 مليون شخص في شتى أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، ووفاة نحو 600 ألف.