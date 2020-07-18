مذيعة أوكرانية تفقد سنها الأمامية على الهواء مباشرة

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption استطاعت بادالكو بحرفية كبيرة التقاط السنّة بيدها وواصلت تقديم النشرة

تختلف المواقف التي قد تحدث خلال البث التلفزيوني المباشر، ما بين خلل فني أو سلوك غريب للضيوف، ولكن ما حدث مع الأوكرانية ماريتشكا بادالكو لم يكن متوقعا.

فقد واجهت بادالكو، وهي قارئة نشرات أخبار، موقفا محرجا هذا الأسبوع عندما سقطت سنها الأمامية فجأة أثناء تقديم إحدى النشرات.

واستطاعت بحرفية كبيرة التقاط السنّ بيدها وواصلت تقديم النشرة.

وكتبت على إنستغرام :"اعتقدت بصراحة أن الحادث لن يمر دون أن يلاحظه أحد".

وأضافت تعليقا على مقطع فيديو أثناء سقوط السن "ولكننا لم نتوقع قدرة المشاهدين على ملاحظة الواقعة".

وكشفت بادالكو أنها احتاجت إلى إصلاح سنها قبل نحو 10 سنوات، بعد أن تسببت ابنتها في كسرها عن طريق الخطأ.

ورغم أن القناة الإخبارية لم تنشر الفيديو في البداية على موقع يوتيوب، إلا أن بادالكو قالت إنها سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته.

وأضافت: "حافظوا على الهدوء في جميع الحالات".

"أراكم غدا في الصباح".