مسلح يحتجز 20 رهينة داخل حافلة في أوكرانيا

مصدر الصورة Reuters Image caption حاصرت قوات مكافحة الإرهاب الحافلة

احتجز مسلح قرابة 20 شخصا رهائن في حافلة في مدينة لوتسك، غربي أوكرانيا، وفقا لمسؤولين.

وأفادت الشرطة بوقوع إطلاق نار، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وجود ضحايا. ولم تتضح مطالب الرجل.

وقال نائب وزير الداخلية أنتون هيراشينكو إن الرجل يقول إن بحوزته قنبلة.

وأضاف هيراشينكو، عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن "الشرطة بدأت عملية خاصة بشأن الرهائن. والمفاوضات جارية (مع المسلح)".

وحاصر ضباط مكافحة الإرهاب الحافلة، وأغلقوا منطقة وسط المدينة، وفقا لتقارير. وأُبلغ السكان والعاملون بالقرب من موقع الحادث بوجوب ملازمة منازلهم وأماكن عملهم.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية ما يبدو أنه حساب الرجل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والذي ينتقد فيه شخصيات سياسية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يتابع الوضع عن كثب، مضيفا "تُبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الوضع دون ضحايا".