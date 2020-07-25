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أعلنت فرنسا أنها ستبدأ فرض غرامات فورية على مستخدمي المخدرات خاصة المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق التدخين "القنب"، وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويأتي ذلك وسط الاهتمام المتنامي من جانب الحكومة الفرنسية بمواجهة ظاهرة العنف في الشوارع خاصة مدينة نيس التي زارها رئيس الوزراء جان كاستكس بعد أسابيع من القلاقل التي شهدتها شوارع المدينة.

وسوف يتم إخضاع المشتبه بهم لفحص فوري من قبل السلطات وحال ثبوت تعاطي أي منهم للمخدرات سيواجه غرامة يتم فرضها بصورة فورية لكن الدفع يتم عن طريق شبكة الإنترنت في وقت لاحق.

وتبلغ قيمة الغرامة 200 يورو تخفض إلى 150 يورو في حال دفعها قبل مرور 15 يوما على إصدار المخالفة كما أن قيمتها تزداد مع التأخر عن الدفع في المدة المحددة لتصل إلى 450 يورو كحد أقصى.

وتعتبر فرنسا واحدة من أكثر دول أوروبا استهلاكا لمخدر القنب كما تفرض دول أوروبا قوانين مختلفة فيما يتعلق به تتراوح بين تقنين التعاطي مثل كندا وبين عقوبات مخففة كالغرامات بينما تفرض دول أخرى عقوبات مشددة منها الحبس لفترات طويلة.

وتمتلك فرنسا بالفعل قوانين تسمح لها بسجن المتعاطين لمدة تصل إلى العام بالإضافة إلى غرامة قد تصل قيمتها إلى 3750 يورو في حال استخدام المخدرات بشكل علني دون تحديد نوع معين.

لكن القوانين التي تم سنها عام 1970 نادرا ما تتيح للمحكمة سجن المتهمين وترجح عقوبات مخففة قد تصل إلى التحذير فقط.

وقال كاستكس إن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم بعدما تم العمل به لفترة تجريبية في عدة مدن منها ليل ومارسيليا ورين.

واعتبر كاستكس أن القوانين الجديدة ستعزز من قدرة الحكومة على فرض النظام في الشوارع ومواجهة ظاهرة العنف المتفشية في شوارع كبريات المدن الفرنسية، موضحا أنها ستدعم قدرة الشرطة على فرض العقوبات دون تأخير.

وأكد كاستكس خلال زيارته لمدينة نيس أن حكومته ستضرب تجار المخدرات في نقاط التوزيع التي يستخدمونها بشكل مباشر بعدما شهدت المدينة موجة من أحداث العنف بينها إطلاق النار بشكل صريح في وضح النهار أمام أحد المتاجر الكبرى بسبب الصراع بين عصابات ترويج المخدرات.

وتعهد كاستكس بنشر أكثر من 60 من رجال الشرطة الإضافيين في شوارع المدينة خلال الأسابيع القادمة.