مصدر الصورة Reuters Image caption أغلقت كوريا الشمالية حدودها وعزلت آلاف الأشخاص منذ ستة أشهر

أعلنت كوريا الشمالية تسجيل ما وصفته بأنه أول حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن شخصا انشق وسافر إلى كوريا الجنوبية قبل ثلاث سنوات عاد الأسبوع الماضي ويعاني من أعراض "كوفيد 19".

وعقد الزعيم كيم جونغ أون اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين، وفرض الإغلاق العام في مدينة كايسونغ الحدودية.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق إنه لا توجد إصابات بـ"كوفيد-19"، لكن محللين يقولون إن ذلك غير مرجح.

وقالت وكالة الأنباء المركزية: "وقع حدثٌ طارئ في مدينة كايسونغ حيث أن أحد الفارّين الذي كان قد ذهب الى الجنوب قبل ثلاث سنوات، عاد يوم 19 تموز/ يوليو بعد عبور خط ترسيم الحدود بطريقة غير شرعية ويشتبه في إصابته بالفيروس الخبيث".

وفي اجتماع المكتب السياسي يوم السبت، أمر كيم بفرض "نظام الطوارئ الأقصى" لاحتواء الفيروس.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن كيم بدأ أيضاً تحقيقا في كيفية تمكن الشخص من عبور الحدود، محذرا المسؤولين من إمكانية تطبيق "عقوبة مشددة".

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها وعزلت آلاف الأشخاص منذ ستة أشهر، حين بدأ انتشار الفيروس في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشاد كيم بـ"النجاح المشرق" لبلاده في التعامل مع فيروس "كوفيد-19".