مصدر الصورة Getty Images Image caption يتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات رأي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

تقرر تغيير مكان انعقاد أول مناظرة في إطار الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، إلى كليفلاند في ولاية أوهايو في 29 سبتمبر/، أيلول المقبل.

وكان من المقرر إقامة المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي وخصمه السياسي في جامعة نوتردام في ولاية إنديانا، إلا أن المكان تم تغييره بسبب مخاوف حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستضيف المناظرة جامعة كايس ويسترن ريزيرف ومركز كليفلاند كلينيك للدراسات الطبية.

ومن المقرر أن تكون هناك مواجهات بين المرشحين الجمهوري الديمقراطي في ثلاث مناظرات رئاسية في الفترة المقبلة وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ريفيرد جون آي جينكينز، رئيس جامعة نوتردام إن "الإجراءات الصحية الاحترازية سوف تضعف إلى حدٍ بعيدٍ القيمة التعليمية التي تقدمها الجامعة حال استضافة المناظرة الرئاسية".

وتنعقد المناظرة في المكان الجديدة في مقر كلية الطب بجامعة ويسترن ريزيرف.

ويتوقع أن تنعقد المناظرة الرئاسية الثانية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في ولاية ميامي الأمريكية، وذلك بعد نقل مكان انعقادها من جامعة ميتشيغان.

أما المناظرة الثالثة فتنعقد في ناشفيل في 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بينما تنعقد مناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي الحالي مايك بنس ونائب الرئيس المحتمل لجو بايدن، الذي لم يعلن المرشح الديمقراطي اسمه حتى الآن، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة سولت لايك.

ويتقدم بايدن على ترامب بحوالي 15 في المئة في استطلاعات رأي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفقا لنتيجة مسح أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة أيه بي سي الإخبارية.

وتراجعت شعبية ترامب في عام تسوده مخاوف انتشار فيروس كورونا، الذي تحتوي الولايات المتحدة على أكبر عدد من الحالات المصابة به والوفيات بسببه عالميا (أكثر من 147 ألف وفاة)، علاوة على خروج مظاهرات على نطاق واسع في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد، مواطن أمريكي أسود، أثناء اعتقاله على يد شرطي أمريكي أبيض.