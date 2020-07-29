مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption قيل لجيف أنه لن يعيش أكثر من عامين

عندما تم تشخيص المراهق جيف هينيغسون أنه مصاب بسرطان الدماغ قيل له أنه لن يعيش اكثر من عامين.

عرضت عليه مؤسسة خيرية تهتم بالأطفال المصابين بالسرطان تحقيق أمنية عمره. لكن جيف لم يطلب الذهاب إلى ديزني لاند أو مقابلة لاعب كرة القدم المفضل لديه بل أراد أن يعم السلام العالم.

في صيف عام 1986، كان جيف هينيغسون البالغ من العمر 15 عاماً يقود دراجته إلى متجر الإلكترونيات المحلي لشراء المكون الأخير لـ "ليزر عملاق" كان بصدد انتاجه عندما صدمته شاحنة.

يقول جيف: "كانت تسير في الاتجاه المعاكس، لم يراني السائق وصدمتني مباشرة، قذفتني في الهواء الى الخلف لمسافة 10 أقدام وسقطت على مؤخرة رأسي".

لم يكن جيف يرتدي خوذة عندما صدمته الشاحنة. غاب عن الوعي وبعد ساعات قليلة استيقظ ووجد نفسه في المستشفى. وبدا أنه على ما يرام لذلك خرج من المستشفى في نفس اليوم.

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption خدم والد جيف في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية

ولكن في غضون أسابيع قليلة بدأ جيف يعاني من نوبات صداع وعاد إلى المستشفى هذه المرة لإجراء فحص بالأشعة للدماغ.

لو كانت الإصابات ناجمة عن الحادث الذي تعرض له جيف لما كان تفاجأ بذلك. لكن الأخبار كانت أسوأ فقد اظهر الفحص أنه يعاني من ورم في الدماغ.

يقول جيف: "خطر ببالي شيئان". "كان أحدهما التخطيط لفقد عذريتي في ذلك الصيف ودعونا نقول فقط أن ذلك لم ينجح. والثاني هو استكمال مشروع الليزر الخاص بي".

كان جيف مراهقاً طموحاً. كان حلمه العمل لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كان يعتقد أن أفضل طريقة لإثارة إعجابها بناء "الليزر الأكثر إثارة للدهشة" قادر على بث شعاع يرتد عن لوح تركته المركبة ابولو 11 على سطح القمر.

لكن الليزر كان أيضاً وسيلة له للتواصل مع والده الذي ابتعد وانفصل عن الاسرة. كان الوالد يخدم في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

"لم أكن أعلم في ذلك الوقت ما إذا كان ذلك بسبب الحرب أو أي شيء آخر. لكن والدي كان منفصلاً عنا عاطفياً. وفكرت في نفسي أن أقول له هذا هو الشيء المشترك بيننا، انبهارنا بالعلم، الانبهار بالفضاء ولهذا السبب تابعت مشروعي".

على الرغم من أن والد جيف لم يذكر أبداً تجاربه في المحيط الهادئ عندما تم إسقاط القنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، فإنه كان يتحدث بشكل مطول عن الأسلحة النووية والتهديد النووي وعلاقة الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي السابق. ويبدو أن هذا كان له تأثير على جيف.

"كان هناك فيلم خيالي في أوائل الثمانينيات يسمى اليوم التالي. كانت قصة الفيلم تدور حول إسقاط الاتحاد السوفييتي قنابل نووية على الولايات المتحدة. ربما كان عمري 11 عاماً، وكنت خائفاً للغاية لدرجة أنني كنت عندما اغفو تنتابني الكوابيس التي تدور حول الحرب النووية".

لم يأمل جيف بالحصول على وظيفة الأحلام لدى ناسا فحسب، بل أن تبدأ في العمل مع الإتحاد السوفييت بدلاً من التنافس معه.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تولى غورباتشوف زعامة الحزب الشيوعي السوفييتي عام 1985

يقول: "حتى عندما كنت صغيراً نوعاً ما، كنت أرى إمكانات التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي". "لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أننا كنا نوجه الأسلحة نووية إلى بعضنا البعض في حين أننا يمكن أن نتعاون للقيام بأشياء غير عادية في الفضاء".

لم يفشل جيف في فقدان عذريته فقط بل لم يكن لديه الوقت لإكمال مشروع الليزر. كان بحاجة إلى جراحة على وجه السرعة. بعد قضاء ما يقرب من ست ساعات على طاولة العمليات، تمكن الأطباء من إزالة الورم بالكامل. وكان عليه الانتظار لمدة سبعة أيام لمعرفة ما إذا كان الورم سرطانياً.

"دخل الطبيب، وأستطيع أن أقول إن نظراته كانت تشي بكل شيء. لم يكن يحمل اخباراً سارة. قال لي:" أنا آسف جداً أن اقول إنك مصاب بسرطان الدماغ وأنه من النوع الشرس وسريع الانتشار".

سألت كم من الوقت يمكن أن أعيش. كان رد الطبيب "ربما عامين".

بدأ جيف بتلقي العلاج بالأشعاعة والعلاج الكيميائي وحاول قصارى جهده مواكبة دروسه. كما شارك في مجموعة دعم للمراهقين المصابين بالسرطان.

"كانوا يخبرونني كل شيء عن الأشياء التي فعلوها مثل زيارة ديزني لاند أو مقابلة رياضي مشهور. وكنت اقول لهم " اعتقدت أن هذا ما يتمناه الأطفال الصغار فردوا علي قائلين: "نحن "أطفال". لكنني لم لم أر نفسي هكذا".

كانت هناك مؤسسة تقوم بمساعدة المراهقين على القيام بهذه الأشياء. اتصلت بها أم جيف نيابة عنه وجاء زوجان من المتطوعين، مات وتيري إلى منزله في جنوب باسادينا في ولاية كاليفورنيا للتحدث عن أمنياته.

قلت اريد فقط أن أسأل هل يمكن أن تساعدوني في الاشتراك في مهمة مكوك الفضاء التالية؟ نظروا إلي فقط ولسان حالهم يقول"أوه، كم أنت سخيف للغاية" وقالوا لي "بالتأكيد لا".

سأل مات وتيري جيف إذا كانت لديه رغبة ثانية فقال لهم أجل لدي امنية ثانية.

لقد أعاد مؤخراً مشاهدة فيلم The Day After وهو الفيلم الذي جلعه يعيش كوابيس مروعة حول الحرب النووية قبل بضع سنوات وزار المكتبة لإجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع.

يقول: "كنت أشعر بالغضب حقاً لأننا نستثمر الكثير في الأسلحة النووية. اعتقدت أنه قد يكون من الجيد الاستثمار في أبحاث السرطان بدلاً من ذلك".

لذلك أخبر مات وتيري: "أود أن أسافر إلى الاتحاد السوفيتي وألتقي بميخائيل غورباتشوف، حتى نتمكن من مناقشة خطة للتخلص من الأسلحة النووية ووقفالحرب الباردة".

وصمت مات وتيري ثم سألاه عما إذا كانت لديه أمنية ثالثة على أمل أن يكون من الأسهل تحقيقها. فقال لهما لا ابداً لا أريد أي شيء آخر.

فقال لهما أنه يتفهم تماماً إن كانا عاجزين عن تلبية رغبته، فهي مجرد امنية.

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption جيف في الساحة الحمراء عام 1988

بشكل مثير للدهشة، بدأت المؤسسة في تحقيق امنية جيف. رتبوا لجيف الانضمام إلى رحلة إلى الاتحاد السوفياتي مع منظمة تسمى سفراء الشباب الأمريكيين. ثم بدأوا في الاتصال بالأشخاص الذين اعتقدوا أنهم قد تكون لديهم اتصالات مع غورباتشوف.

أخبراه بأنهما سيبذلان قصارى جهدهما دون أن يتعهدا يتحقيق امنيته.

كانت لدى جيف فكرة عن الاتحاد السوفياتي بفضل أفلام مثل الفجر الاحمر Red Dawn الذي انتج عام 1984 ويدور حول عملية غزو الولايات المتحدة من قبل الاتحاد السوفيتي وحلفائه.

يعترف جيف: "لقد صورت هذه الأفلام السوفييت على أنهم مسلحون عقائديون عازمون على تدمير الولايات المتحدة. يجب أن أقول ، لقد ذهبت لرؤية دولة عسكريتارية وشعب عسكري". لكني فوجئت تماما بمن التقيت بهم كما يقول.

كان "السفرار الشباب" يأملون بأكتشاف العملاء الذي كانوا يراقبون تحركاتهم خلال تجوالهم في تلك البلاد.

شعروا بخيبة أمل لفشلهم في العثور على أي عميل يراقبهم في لينينغراد، ولكن عندما كانوا يسيرون عبر شوارع موسكو، لاحظ أحد أعضاء المجموعة أن هناك شخصاً يتعقبنا.

"قلنا له هذا مستحيل! هل أنت جاد؟ " وكان يقول "أنا متأكد تماماً. في كل مرة أستدير فيها إلى الخلف يستدير هو وينظر إلى ما هو بجانبه" لقد كان الأمر اشبه بفيلم. كان يرتدي معطفا. كان الأمر رائعا ".

أقترح أحد المراهقين أن نقوم بالعد التنازلي من ثلاثة إلى واحد ونستدير في نفس الوقت الى الخلف ونقول بصوت واحد للرجل مرحباً بالروسية. كان جيف متردداً، ولم يرغب في المخاطرة بخسارة لقائه مع غورباتشوف.

"في نهاية المطاف أستسلمت. قمنا بالعد ودرنا الى الخلف وصرخنا مرحبا بالروسية. استدار الرجل ونظر إلى الحائط - لم يكن هناك شيء يمكنه النظر إليه. كان مقلبا كبيراً"

في الفنادق، لاحظنا أن هناك أقساماً من كل جدار تختلف عن بقية الجدران. قرر أحد الشباب حفر الجدار فعثر على ميكروفون بداخله. كان يتم التنصت علينا".

يقول جيف: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أفزعني هو أنه عندما عادت إحدى الفتيات إلى غرفتها ووجدت رجلين يعبثان بكل أغراضها".

"كان ذلك أمراً مزعجاً بعض الشيء. كنت أتساءل عما إذا كانوا سيعبثون بأغراضي أيضاً. كانت لدي هدية للسيد غورباتشوف ولا أريدهم أن يسرقوها. لقد كان كتابي السنوي في المدرسة الثانوية، الذي وقع عليه الجميع في مدرستي لقد كانت هدية سخيفة، لكني أحببتها وكنت اتمني أن تفي بالغرض".

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption نشر صحفي في لينيغراد قصة جيف وتفاعل معها مئات الروس الذين كتبوا له رسائل

كان يتم إخبار جيف بأن المساعي جارية لجمعه بغورباتشوف. ثم في أحد الأيام طلب منه أن يرتدي البدلة التي أحضرها لهذه المناسبة وأن يكون في الردهة الساعة 8 صباحاً في اليوم التالي.

يقول جيف: "أردت أن أعرف ما هي خططه في التخلص من الأسلحة النووية". "لكنني أردت أيضاً أن أخبره عن الأطفال الأمريكيين، وما نريده في هذا العالم وكيف أن ذلك لا يختلف عما يريده الأطفال السوفييت. لقد أردنا تعلم الأشياء، والسفر حول العالم، وزيارة بلدان بعضنا البعض. كل هذه الأمال بات من الصعب تحقيقها بسبب الموقف المتشدد الذي اتخذه البلدان تجاه بعضها البعض، لذلك أردت التحدث معه حول ذلك ومعرفة موقفه مما أقوله ".

ولكن في اللحظة بدت آماله على وشك أن تتحقق، فجأة أنتهي كل شيء.

بينما كان جيف ينتظر بقلق في الردهة، جاء رجل من مكتب غورباتشوف لإبلاغه أنه من العصب مقابلة غورباتشييف بسبب ضيق الوقت. عندما رد جيف بأنه يمكن ترتيب اللقاء في اليوم التالي، قيل له أن غورباتشوف لن يكون متاحاً.

يقول جيف: "من يدري ما سبب نهاية أمل لقاء غورباتشوف". "ربما لم يتم التخطيط له اصلاً. لقد تبددت أمالي تماماً".

لكن الرجل قال له أنهم رتبوا له لقاءاً مع شخصية أخرى مهمة. قيل لجيف أن يحزم حقيبة بين ليلاً، وتم أصطحابه في سيارة فارهة إلى الريف. لم يتم إخباره أي شيء عن الرجل الذي سيلتقي به.

"كان هناك هذان الزوجان اللطيفان، ورحبا بي في منزلهما. انتهى بنا الأمر بتجربة جميلة حقاً، ومحادثات لا تصدق خلال عشاء جيد. كانوا يتحدثون عن جميع أنواع الأفكار الفلسفية من أجل عالم أفضل، وكيف يمكن للبلدين أن يتعايشا بسلام" يتذكر جيف بإعجاب.

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption استضاف يفغيني فيليخوف جيف في منزله واقام له وليمة

لم أعلم من كان صاحب البيت حتى عدت إلى موسكو وأخبرتني إحدى المنسقات عن اسم العائلة التي امضيت وقتاً رائعاً بضيافتها.

قالت لي:" لقد قابلت يفغيني فيليخوف؟ هل تعلم من هو؟ " وأوضحت أن فيليخوف أحد كبار علماء الفيزياء النووية في البلاد، والساعد الأيمن لغورباتشوف فيما يتعلق بالأسلحة النووية.

لم يلتق جيف بغورباتشوف، لكنه أمضى المساء يتحدث إلى رجل لعب دوراً رئيسياً في المفاوضات حول الأسلحة النووية. مع انتهاء مؤتمر سفراء الشباب وتسليم كتابه السنوي بأمان إلى مساعد غورباتشوف عاد جيف إلى كاليفورنيا.

قابله والداه في المطار لكنه لم يكن الاستقبال الذي كان يتوقعه. ومما أثار استياءه الشديد، لم تسأل والدته ولا والده سؤالاً واحداً عن رحلته. وعندما أثار الموضوع كان والده هو من تحدث.

مصدر الصورة Jeff Henigson Image caption نجت نينا ايفانوفا من حصار ستالينغراد بأعجوبة

"قال والدي: لدي سؤال، هل قابلت ميخائيل غورباتشوف؟ " قلت لا. وكانت تلك نهاية الحوار. جعلني أشعربالعجز ".

أنهى جيف علاجه قبل الرحلة لذلك عاد إلى حياته الطبيعية ومدرسته. بعد شهر ونصف من عودته تلقى مكالمة هاتفية من موسكو.

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption كانت نيللي تعتبر جيف بمثابة ابن لها

"ركضت لألتقط سماعة الهاتف. كان المتصل جاك ماتلوك جونيورو، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد السوفيتي قال لي السفير: "يا بني لدينا الآلاف والآلاف من الرسائل الموجهة إليك جميعاً".

تحدث جيف إلى صحفي معروف في لينينغراد نشر قصة رغبة جيف الأخيرة في زيارة الاتحاد السوفييتي ولقاء غورباتشوف. وفي نهاية المقال دعا الناس لكتابة رسائل إلى جيف. وقد فعل ذلك آلاف الأشخاص من جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي.

قال لي السيد ماتلوك:" اسمع، نحن لسنا خدمة البريد الأمريكي، لا يمكننا أن نرسل لك كل هذه الرسائل، لكننا سوف نرسل لك عينة. حظًاً سعيداً يا بني".

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption الصحفي نيكولاي سيفاك 2011

تلقى جيف فقط رسالتين باللغة الإنجليزية، لكن مدرس اللغة الروسية في المدرسة ترجم عنوان القصة الإخبارية التي تم نشرها في روسيا عنه وحملت عنوان: "سأبقى عند المغادرة" في إشارة إلى مرض السرطان.

"لقد جعلتني المقالة أشعر أن الموت يقترب مرة أخرى مني ولم أعد أرغب في أن أكون ذلك الطفل المصاب بالسرطان. لذلك انتهى بي الأمر بأخذ تلك الرسائل ووضعها في صندوق، وكتابة كلمة "حنين" بأحرف بارزة على الصندوق".

ولكن على الرغم من التحذير المخيف الذي وجهه طبيب المستشفى، فإن وفاة جيف لم تكن في الواقع قريبة.

أخفى الصندوق وظل يعيش حياته. الوقت يمر واختفى ورم الدماغ وانتقل إلى لندن للدراسة في كلية لندن للاقتصاد، ثم عاد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة كولومبيا. وبدأ العمل في الأمم المتحدة وحتى الأن لم يظهر الورم.

ثم ذات يوم في صيف 2008 وعندما كان في السابعة والثلاثين من عمره عاد جيف إلى غرفة نوم طفولته مع زوجته آنذاك.

كان يتخلص من ما لم يعد بحاجة إليه أو يريده وينظم الأشياء التي فعلها ويوضب مشروع الليزر الذي توقف كل تلك السنوات. وبينما كان يستكشف كل شيء وجد صندوقاً مكتوباً عليه كلمة "حنين".

يقول جيف إنه كان يمر بمرحلة هبوط معنوي وقتها. فقد أجبر على ترك وظيفته في الأمم المتحدة بسبب نوبات الصداع الناجمة عن ندبة في دماغه. كان زواجه يقترب من نهايته. هذه المرة كان الصندوق يحمل سحراً.

يقول: "كانت الرسائل التي تعود الى حوالي 20 عاماً مضت، حين أردت أن أنسى كل ما له علاقة بمرض السرطان، لكنها موضع سعادة لدي الآن".

عثر جيف على رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية وفيها رقم هاتف بحث عن التوقيت في بطرسبورغ ( لينينغراد سابقاً) وقرر الاتصال بالرقم. رن الهاتف ثلاث مرات، وأجابت امرأة بالروسية.

سأل جيف ما إذا كان اسمها سفيتلانا. فقالت له انها سفيتلانا. قبل ثلاثة وعشرين عاماً ، كتبت له رسالة استجابة للمقال. دهشت المرأة من أنه لا يزال على قيد الحياة وعرضت مساعدته في ترجمة الرسائل المتبقية، وتعقب الآخرين الذين امضوا وقتاً في الكتابة له أيضاً.

"قام عدد من المتطوعين بترجمة الرسائل لي، رسالة إيوجينيا زوربينسكايا أثارت إهتمامي على وجه الخصوص. كنت أرغب منذ وقت بعيد في التواصل مع هؤلاء الأشخاص. كنت مهتماً بالأفلام الوثائقية ، وناقشت قصتي مع اثنين من منتجي هذه الأفلام وقد شجعاني على جمع طاقم للفيلم، والعودة إلى روسيا وإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين كتبوا لي".

في صيف عام 2011، صعد جيف على متن طائرة مع طاقم فيلم وسافر إلى سان بطرسبرج لمدة 10 أيام لمقابلة العديد ممن كتبوا الرسائل له. عاد مرتين بعدها ولكن لم يتم إنتاج أي فيلم.

يتذكر جيف: "كانت بعض القصص مذهلة للغاية". "كانت هناك هذه المرأة، نينا إيفانوفنا دميتريفا، كانت في الثمانينيات من عمرها. بينما كانت تسير في شوارع لينيغراد عندما كانت طفلة في أربعينيات القرن الماضي سمعت هديراً في السماء وسقطت قنبلة فوق مبنى مجاور فانهار المبنى فوقها وسحق جمجمتها. أخذوها إلى المستشفى، وخضعت لثلاث جراحات دماغية خلال حصار المدينة، واستمرت في البقاء على قيد الحياة. كانت المنطقة الدماغ التي خضعت للجراحة هي نفس المنطقة التي ظهر فيها الورم لدي. كان ذلك مذهلا. شعرت وكأنني أبنها".

يتذكر جيف بإعجاب امرأة أخرى تسمى نيللي سليبكوفا، كانت في الثمانينيات من عمرها. كانت عالمة جيولوجيا. "قالت لي إنهم كانوا يبحثون عن اليورانيوم. عندما سألت ولماذا، نظرت إلي ولسان حالها يقول هل أنت أحمق! " وقالت من أجل "انتاج أسلحة نووية طبعاً.

كما التقى جيف بالصحفي الذي كتب عنه المقالة الصحفية.

"كان لدينا حوار مكثف للغاية. ظل يتحدث عن نجاحهالمهني، ولكن على عكس كل روسي آخر قابلته في تلك الرحلة ممن كتبوا الرسائل لي، لم يتحدث الصحفي عن عائلته. سألته أخيراً عن ذلك فنظر إلي وقال: "كانت لدي علاقة صعبة للغاية مع والدي". فهمت تماما لماذا تفادى الحديث عن اسرته لانني اواجه موقفا مماثلاً بسبب علاقتي المضطربة بوالدي".

مصدر الصورة JEFF HENIGSON Image caption جمع الوالد الاسرة وقال لها أحبكم وبعدها بشهر توفي

في عطلة عيد الميلاد لعام 2013 ذهب جيف لزيارة والديه وواجه والده حول ابتعاده عاطفياً عن اسرته. أخبره بالصعوبة التي يواجهها لكونه ابناً له.

"عندما انتهيت، فكر والدي للحظة وقال: " من الصعب أن تكذب علي وتوجه إلي التهم....." شعرت بالغضب يتصاعد في داخلي، لكنه تابع: " تماماً كما كذبت على والدي".

لأول مرة تحدث والد جيف مع ابنه عن طفولته. كان والده منتجاً في هوليوود على حد قوله ومدمن قمار.

" عند نجاج فيلم اشترك فيه كان يجلب بعض المال إلى المنزل ويقدمه لزوجته الدائمة العصبية، ثم يخسره في لعبة قمار في وقت متأخر من الليل".

نادرا ما كان لديه ما يقوله لأطفاله، على الرغم من أنهم كانوا شهودا على غضبه، ولم يعر اهتماما كبيرا بحياتهم.

"كرر والدي الموقف مع اطفاله، ولكن لم تعاني من نقص الرعاية. قدم لنا ما احتجناه. أخذنا في عطلات. عاد للمنزل كل ليلة لتناول العشاء، حتى لو كان ذلك بعد ساعة أو ثلاث ساعات من عشاء أصدقائي مع أسرهم. يقول جيف: "لم يكن قادرأ على إقامة صلة عاطفية. لم يكن بإمكانه التعبير عن مشاعره".

"لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى جمع الأسرة للمرة الأولى والوحيدة وقال لنا جميعاً إنه يحبنا. مات بعد ذلك بشهر. لذلك أنا ممتن له للغاية لأننا وجدنا السلام في نهاية المطاف".

يبلغ جيف حاليا 49 عاماً ويعمل كاتباً. كتابه الأول يحمل عنوان "الرأس الحربي" وتحدث فيه عن تجاربه الخاصة، وقريبا سينشر رواية عن مرحلة الشباب.

اظهر فحص الاشعة الذي خضع له مؤخرا أنه خال تماما من أي ورم في الدماغ رغم أن قد يعيش بقية حياته وهو يعاني من نوبات غيبوبة.

لا يزال جيف على اتصال بين الحين والآخر مع بعض الروس الذين كتبوا الرسائل له أو بأحفادهم الذين يجيدون الإنكليزية. نيللي الجيولوجية بخير. للأسف لم أسمع منذ فترة عن نينا الناجية من حصار لينينغراد.

يأسف جيف أن علاقة الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا تبدو بعيدة جداً حالياً ويشعر بالقلق بشأن مخزونها النووي الضخم، وخطر انتشار الاسلحة النووية الذي يعتقد أنه "يمثل تهديداً حقيقياً ومتزايداً للوجود البشري".

"يبدو أن إيران عازمة على الحصول على أسلحة نووية، ولن تقف تركيا والمملكة العربية السعودية مكتوفتا الأيدي إذا نجحت إيران. انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة رئيسية لنزع السلاح النووي، وهي معاهدة الاسلحة النووية متوسطة المدى، وأشارت إلى أنها لن تمدد العمل بمعاهدة ستارت الجديدة".

"تستثمر روسيا في أنظمة أسلحة نووية جديدة والصين في طريقها لمضاعفة ترسانتها من الأسلحة النووية في العقد المقبل. رغم أنني لم أعد أستيقظ والعرق البارد يبللني، أعتقد أن الحرب النووية تزداد احتمالا. هناك الكثير من القلق بشأن ذلك ".