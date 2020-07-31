Image caption رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت

أعلن رئيس الوزراء البريطاني, بوريس جونسون, عن تأجيل خطة الحكومة لتخفيف المزيد من قيود فترة الإغلاق لمدة أسبوعين على الأقل، وسط مخاوف من زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وكان من المقرر أن تبدأ الخطة في الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل،

وستظل الكازينوهات وصالات لعبة البولينغ مغلقة، حيث قال جونسون إن الوقت قد حان "للتوقف في إجراءات التخفيف" لكبح زيادة انتشار الفيروس.

وكان من المفترض السماح لحفلات الزفاف باستقبال ما يصل إلى 30 شخصا كجزء من التغييرات ولكن لا يمكن حدوث ذلك الآن.

وأكد جونسون في مؤتمر صحفي اليوم على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة مثل دور السينما.

كما سيتعين على مرتادي أماكن العبادة ارتداء الكمامات، في تغيير سيطبق اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن التقدم في مكافحة الفيروس مستمر، مع انخفاض أعداد الوفيات اليومية والأسبوعية، لكنه حذر من أن بعض الدول الأوروبية "تكافح" للسيطرة عليه. وأضاف أن المملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة "للرد".

وكشف جونسون عن آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، قائلا "من المرجح أن ينتشر الفيروس بين أفراد المجتمع البريطاني مرة أخرى وبشكل أكبر منذ انتشاره للمرة الأولى في مايو/ أيار الماضي.

وكان قد أعيد فتح الحانات والمطاعم ودور السينما وصالونات الحلاقة بدءا من 4 يوليو/ تموز الجاري.

واستبدلت قاعدة التباعد الاجتماعي، التي تنص على الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخصين، بأخرى تلزم بمسافة "أكثر من متر"، وهو ما يعني أنه يتعين على الأفراد الحفاظ على مسافة مترين متى أمكن ذلك، ولكن إذا تعذر الأمر فعليهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل مع اتخاذ الخطوات الكفيلة بتقليل خطر العدوى، كارتداء الكمامة.

ماذا يعني التأجيل؟

قال جونسون إن تخفيف قيود فترة الإغلاق المخطط لها في 1 أغسطس/ آب ستؤجل لمدة أسبوعين على الأقل.

ويعني هذا, أن الأماكن العامة مثل الكازينوهات وصالات لعبة البولينغ وحلبات التزلج وخدمات الاتصال القريبة المتبقية يجب أن تظل مغلقة حتى 15 أغسطس/آب.

مصدر الصورة AFP Image caption لن يسمح لعشاق الرياضة بحضور الفعاليات الرياضية لتشجيع فرقهم

كما لن تستأنف العروض والفعاليات التي تقام في الأماكن المغلقة أيضا، ولن يسمح بالتجمعات الكبيرة في الأماكن الرياضية وقاعات المؤتمرات، ولن يُسمح بالتوسيع المخطط لاستقبال حفلات الزفاف لما يصل إلى 30 شخصا.

وكان من المقرر أن يحضر عشاق الرياضة اليومين الأولين من مبارايات بطولة لعبة الكريكيت، كما كان مقررا حضور محبي لعبة السنوكر بطولة العالم للسنوكر عند انطلاقها يوم الجمعة, لكن البطولة ستستمر الآن بدون مشاهدين حتى 15 أغسطس / آب على الأقل، وهو الموعد المحدد للمباراة النهائية.

كمامات الوجه "إلزامية"

وقال رئيس الوزراء إن قرار فرض ارتداء الكمامة سيصبح ساري المفعول بدءا من 8 أغسطس/ آب.

فسيصبح ارتداء الكمامة إلزاميا في الأماكن المغلقة، مثل المتاحف ودور العبادة، نهاية الأسبوع المقبل. وهي كذلك في المتاجر والبنوك والمطارات ووسائل النقل الداخلية الأخرى.

وحذر كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا في مؤتمر صحفي الجمعة من احتمال عدم إمكانية زيادة تخفيف قيود الإغلاق.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الآمن أن تفتح المدارس أبوابها بالكامل للطلاب في الخريف، قال البروفيسور كريس ويتي إن ذلك كان "عملية موازنة صعبة" ولكن "ربما وصلنا أو اقتربنا من حدود ما يمكننا القيام به من حيث انفتاح المجتمع".

وأضاف أن فكرة أنه يمكننا فتح كل شيء وإبقاء الفيروس تحت السيطرة "خطأ"، ولكن من الواضح أن "المدارس أولوية مطلقة" بالنسبة للمجتمع.

ومع ذلك، فإن خطة وقف حماية الأشخاص الأكثر عرضة لتأثيرات الفيروس ستمضي قدما كما هو مخطط اعتبارا من يوم السبت ، بحسب رئيس الوزراء.

مصدر الصورة Reuters

وهذا يعني أن حوالي 2.2 مليون شخص في بريطانيا ممن كانوا في عزلة ذاتية أثناء الوباء يمكنهم العودة إلى العمل، إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، طالما أن مكان عملهم آمن.

وقال جونسون إن المحاذير بالنسبة لأرباب العمل ستتغير كما هو مخطط له ابتداء من أغسطس/ آب، ما سيمنح أصحاب العمل "مزيدا من حرية اتخاذ القرار بشأن كيفية عمل موظفيهم بأمان، سواء من خلال السماح لهم بالاستمرار في العمل من المنزل، أو إلزامهم بالحضور إلى مكان عمل آمن من الفيروس.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني فإن "هناك أدلة تشير إلى زيادة طفيفة في عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا بعد إجراء الفحوصات في الأسابيع الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن حالات الإصابة اليومية ارتفعت من 2800 إلى 4200 منذ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية تشير إلى أن ارتفاع نسبة من تؤكد الفحوصات إصابتهم مرتبط بمنطقة معينة.

ويأتي الإعلان الأخير في غضون ساعات من قواعد الإغلاق الجديدة التي فرضتها الحكومة في أجزاء من إنجلترا، مما سيمنع العائلات من زيارة بعضهم البعض داخل منازلهم وحدائقها الخاصة.

وستؤثر هذا القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف الليل، على المواطنين في مانشستر، وشرق لانكشاير، وأجزاء من ويست يوركشاير ، وليستر.ماذا يعني التأجيل؟