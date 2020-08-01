Image caption

مجموعة من المهاجرين، معظمهم من تونس، يقفون منتظرين، يوم الأربعاء، بينما تساعدهم الشرطة الإيطالية على الصعود إلى عبارة لنقلهم إلى مركز الإستقبال في جزيرة لامبيدوزا.