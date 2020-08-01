أفريقيا في أسبوع بالصور: البكاء فرحا بالعودة إلى الكنائس وتماثيل ترتدي الكمامة

  • 1 أغسطس/ آب 2020

مجموعة مختارة من أفضل الصور التي أخذت في أسبوع من جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها.

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Image caption أحد مظاهر احتفال التونسيين بعيد الأضحى.
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Image caption في العاصمة السنغالية داكار ، حرص هذا الشاب على اصطحاب هذا الكبش إلى البحر لتنظيفه قبل ذبحه أضحية في العيد.
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Image caption كانت الحيوانات في أسواق الماشية في داكار نظيفة للغاية قبيل بيعها.
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Image caption سوق الماشية في ولاية أغون النيجيرية.
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Image caption تاجر الماشية في العاصمة الليبية طرابلس.
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Image caption استقبال زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو في البلاد للمرة الأولى يوم الاثنين، منذ محاولة اغتياله.
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Image caption في إحدى الكنائس في العاصمة الكينية نيروبي، تبكي هذه المرأة فرحا يوم الأحد بعد أن سمحت الحكومة بإعادة فتح أماكن العبادة التي أغلقت بسبب فيروس كورونا.
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Image caption على الرغم من إعادة فتح كنائس كينيا، هناك قواعد صارمة تشمل ضرورة ارتداء الكمامة.
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Image caption حتى التماثيل ترتدي الكمامات كما يبدو هنا في هذه الصورة في لاغوس العاصمة التجارية لنيجيريا، يوم الاثنين.
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Image caption في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، شوهد يوم الأحد، هذا المتعهد وهو يأخذ احتياطاته مرتديا للقناع والدرع في إحدى الجنازات.
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Image caption شهدت جنوب إفريقيا ارتفاعا في عدد الجنازات وهي تكافح من أجل احتواء فيروس كورونا.
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Image caption المقابر في جنوب أفريقيا تستقبل جثامين ضحايا الوباء القاتل.
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Image caption مجموعة من المهاجرين، معظمهم من تونس، يقفون منتظرين، يوم الأربعاء، بينما تساعدهم الشرطة الإيطالية على الصعود إلى عبارة لنقلهم إلى مركز الإستقبال في جزيرة لامبيدوزا.
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Image caption اعترض خفر السواحل قارب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

*الصور من وكالتي فرانس برس ورويترز وجمعية الصحافة الأوروبية.

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