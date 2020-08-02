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قرر الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة التصويت لصالح إعلان مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في جلسة سرية، بدون حضور وسائل الإعلام للجلسة.

وعزت متحدثة باسم المجمع الانتخابي للحزب الجمهوري الوطني ذلك إلى مقتضيات الالتزام بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس للأنباء.

ومن المقرر أن يجتمع مندوبو المجمع في ولاية نورث كارولينا لترشيح الرئيس دونالد ترامب رسميا لخوض الانتخابات المقبلة.

ويجتمع المندوبون - وعددهم 336 مندوبا - يوم 24 آب/أغسطس الجاري في مدينة شارلوت.

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ويدلي هؤلاء بأصواتهم بالنيابة عن قرابة 2500 مندوب رسمي.

وترامب هو الوحيد الباقي على لائحة مرشحي الحزب الجمهوري، وتدشن إعادة ترشيحه رسميا حملته الرئاسية الثانية.

وأوضحت المتحدثة باسم المجمع الجمهوري أن الحزب "يعمل ضمن المعايير التي حددتها لوائح الولاية واللوائح المحلية من حيث عدد من يمكنهم حضور التجمعات".

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ويشكل ذلك تغيرا كبيرا بالنسبة للمجمع الذي يعمل عادة على اجتذاب الاهتمام الإعلامي له كوسيلة لبث رسالة الحزب إلى الجمهور.

وكان ترامب قد نقل موقع الاجتماع إلى مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا بعد إصرار حاكم ولاية نورث كارولينا - المنتمي للحزب الديمقراطي المنافس - في شهر أيار/مايو الماضي إلى تحديد عدد الحضور في المجمع، مستندا إلى ضرورات التباعد الاجتماعي.

إلا أن الرئيس عاد وألغى اجتماع ولاية فلوريدا، ملقيا باللوم على "تفشي" فيروس كورونا فيها مجددا.