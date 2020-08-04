مصدر الصورة AUSTRALIAN GOVERNMENT Image caption البحارة الثلاثة أعادوا بناء رسالة إغاثة (أنقذوا أرواحنا) على شاطئ الجزيرة

أُنقذ ثلاثة بحارة كانوا عالقين في جزيرة صغيرة نائية في الجزء الغربي من المحيط الهادئ بعدما تمكن منقذون من تحديد مكانهم بفضل رسالة استغاثة (أنقذوا أرواحنا أو SOS).

وقالت قوات الدفاع الملكية الأسترالية إنه تم العثور، الأحد، على الرجال الثلاثة الذين كانوا عالقين في جزيرة بيكولوت بميكرونيزيا في النصف الجنوبي من المحيط الهادئ.

واختفى البحارة الثلاثة لمدة ثلاثة أيام بعدما نفد الوقود من زورقهم البالغ طوله 7 أمتار (23 قدم) وخرج عن مساره.

وقالت قوات الدفاع الملكية الأسترالية إن فريق الإنقاذ عثر على الرجال الثلاثة في "ظروف جيدة" بدون رصد تعرضهم لإصابات خطيرة.

وباشرت السلطات في جزيرة غوام الأمريكية، وهي أراضي قريبة تابعة للولايات المتحدة، حملة بحث السبت، بعدما فشل الرجال الثلاثة في إتمام رحلة بحرية بالغة 42 كيلومترا (26 ميلا) من جزيرة بولاوات إلى جزيرة بولاب المرجانية.

بيد أن رحلتهم البحرية انحرفت عن مسارها وانتهى بها المطاف إلى جزيرة بيكولت، وهي جزيرة تقع نحو 200 كيلومتر غربي المكان الذي انطلقوا منه.

وبعدما تم تلقي رسالة استغاثة في الجو، هبطت مروحية أسترالية في الجزيرة الصغيرة وقدمت الطعام والماء للرجال الثلاثة.

وانطلقت المروحية من السفينة الأسترالية "إتش إم أي إس كانبيرا" التابعة للبحرية الملكية التي كانت في طريقها إلى هاواي لإجراء تدريبات بحرية عندما تم استدعاؤها للمساعدة في عملية البحث.

وقال مسؤولون أستراليون إن البحارة سيُنقلون إلى سفينة خفر السواحل تابعة لميكرونيزيا.

وتتشكل ميكرونيزيا، الواقعة في الجانب الغربي من المحيط الهادئ، من نحو 600 جزيرة صغيرة متفرقة تنتشر على طول مساحة شاسعة من المحيط.