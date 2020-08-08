مصدر الصورة Reuters Image caption انزلقت "بوينغ 737" عن المدرج تحت المطر وانشطرت إلى قسمين بعد هبوطها في مطار كاليكوت

تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبريس" وعلى متنها 190 شخصا في مطار في ولاية كيرالا الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وقال مسؤولو الطيران إن الطائرة "بوينغ 737" القادمة من دبي، انزلقت من على المدرج تحت المطر وانشطرت إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كاليكوت.

وكانت الرحلة تعيد إلى الوطن المواطنين الهنود الذين حوصروا في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه "تألم بسبب حادث الطائرة".وقال م.ك. راغافان، وهو عضو برلمان كاليكوت، لـ"بي بي سي" إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء معظم ركاب طائرة "بوينغ 737" ونقل العشرات منهم إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضها خطيرة.

وقال سوجيث داس، وهو مسؤول كبير في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنه "لدينا 89 شخصا على الأقل، كثير منهم مصاب بجروح خطيرة، تم إدخالهم في مستشفيات مختلفة في كوزيكود. سيارات الإسعاف لا تزال تصل".

وقالت الشركة إن هناك 184 راكبا، بينهم عشرة أطفال، وسبعة من أفراد الطاقم على متن الرحلة IX-1344 عندما تحطمت في ظروف المطر في كاليكوت، والمعروفة أيضاً باسم كوجيكود.

ماذا نعرف عن الحادث؟

حاولت الطائرة الهبوط قبل الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، حيث اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة ولاية كيرالا. وقالت المديرية العامة للطيران المدني إن الطائرة سقطت في واد وانقسمت إلى جزأين بعد انزلاقها عن آخر المدرج.

وفي تغريدة، قال وزير الطيران المدني الهندي، هارديب سينغ بوري، إن الطائرة "تجاوزت المدرج في ظروف ممطرة"، ثم سقطت على منحدر بطول 10.6 أمتار قبل أن تنشطر إلى قسمين.

وقال إن مكتب التحقيقات في حوادث الطائرات في الهند سيجري تحقيقا رسميا.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام هندية أن الطائرة منشطرة إلى جزأين أسفل المنحدر فيما يقوم الناس بالبحث في الحطام.

وأفادت قناة إن "دي تي في" نقلا عن سجل بيانات تتبع الرحلات بأن الطائرة حلقت في المطار مرات عدة وقامت بمحاولتين للهبوط.

مصدر الصورة KAVIYOOR SANTOSH BNI Image caption انزلقت الطائرة عن المدرج في مطار كاليكوت وانقسمت إلى قطعتين

وفي وقت هبوط الطائرة، كانت ولاية كيرالا تتعرض لأمطار غزيرة، وهي أمطار معتادة في الهند في هذا الوقت من العام، بسبب الرياح الموسمية.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، كانت هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص في منطقة إيدوكي في ولاية كيرالا بعدما تسببت فيضانات موسمية في انهيار أرضي.

ماذا كان رد الفعل؟

غرد رئيس الوزراء الهندي للتعبير عن تعاطفه مع "أولئك الذين فقدوا أحباءهم" في الحادث. وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، إنه تحدث هاتفيا مع مودي الذي أخبره بأن الحكومة ستقدم الدعم الطبي والإنقاذي.

وقال راهول غاندي، وهو نائب عن منطقة في كيرالا، إنه "صُدم من الأنباء المدمرة عن حادث الطائرة في كوجيكود".

ما هي حوادث الطائرات الكبرى الأخرى التي وقعت في الهند؟

وقعت حوادث تحطم طائرة من قبل خلال موسم الرياح الموسمية الذي يستمر من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر وتعيث خرابا في جميع أنحاء جنوب آسيا كل عام.

وفي أيار/ مايو من عام 2010، لقي 158 شخصا مصرعهم عندما تجاوزت رحلة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" مدرج مطار مانغالور وتحطمت.

ووقع حادث مشابه في تموز/ يوليو عام 2019 في مانغالور، ما استدعى فتح تحقيق.