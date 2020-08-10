مصدر الصورة Lucy Freeman Image caption غضب البعض من إطعام الزوار للدب

أثار قرار السلطات المكسيكية إخصاء أحد الدببة في حديقة حيوان مفتوحة حالة من الغضب في المكسيك.

وانتشر مقطع فيديو للدب وهو يقترب من امرأة كانت تزور الحديقة ويشتم شعرها.

وأبدى البعض شكوكهم في خطط السلطات لنقل الحيوان إلى إقليم آخر.

وقال خبراء إن الخطوة كانت ضرورية لأن الدب اعتاد على إطعام الزوار له في الحديقة الطبيعية حيث كان يعيش.

وقال الخبراء إن لقطة الفيديو بينت تبعات مخالفة التعليمات وإطعام الحيوانات البرية من أجل التقاط صورة سيلفي معها.

"دب ودود"

وأمسكت السلطات بالدب الذي يزن 96 كيلوغراما، لأنه أصبح يشكل خطرا على زوار حديقة تشيبينك الطبيعية .

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وقال مسؤولون إن هذا لم يكن الحادث الأول مع الدب، في المنتزه والمناطق السكنية المجاورة.

وقد أطلق عليه الجيران لقب "الدب اللطيف" وكذلك لقبوه "تشيبي" نسبة إلى المنتزه الذي يعيش فيه.

وألقى مسؤولون من الوكالة الاتحادية لحماية البيئة القبض على الدب بينما كان يأخذ غفوة في الباحة الخلفية لأحد المنازل بعد أن نبه السكان السلطات إلى هذا الزائر غير المتوقع.

وقد زاره خبراء حيوانات من جامعة نوفو ليون وثبتوا عليه شريحة للتتبع.

وتعرض الدب أيضا للخصي، بقرار من منسق شؤون الحياة البرية في الجامعة بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحياة البرية مارتن فارغاس بريتو .

ووفقا للبيان قال فارغاس إنه كانت هناك ضرورة لخصي الدب لتجنب العراك مع دببة أخرى بعد إطلاقه في جبال سييرا دي نيدو في ولاية تشواوا.

وقد تسبب خصي الدب وقرار نقله إلى تشيواوا غضب المواطنين في ولاية نيفو ليون حيث تم الإمساك بالدب.

لكن البعض علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي إن اللوم يجب أن يقع على الزوار والمرشدين الذين تقول التقارير إنهم قدموا الطعام للدب لجعله يقترب من البشر الذين كانوا يرغبون بالتقاط صور سيلفي معه.