مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس الصيني يريد أن يظل الناس يحسون بأن هناك أزمة.

صعّدت الصين إجراءات الحد من هدر الأطعمة، بعد وصف الرئيس شي جينبينغ للكميات المهدرة بأنها "صادمة ومؤلمة".

وتأتي حملة "الطبق النظيف" بعد أن ألمح شي إلى أن كوفيد-19 "أطلق الإنذار" بشأن هدر الأطعمة.

وأضاف أنه يجب على الصين "الإبقاء على شعور الأزمة بشأن أمن الغذاء".

كما أن الحملة تأتي بعد أسابيع من فيضانات كبيرة اكتسحت أنحاء الجزء الجنوبي من الصين، فدمرت المزارع وأضرت بأطنان من المحاصيل.

وسعت وسائل إعلام صينية رسمية إلى التهوين مما وصفته "بضجة وسائل إعلامية" قالت إن الصين تتجه نحو أزمة في الغذاء، زاد الوباء من سوئها.

وانتقد التلفزيون الرسمي الأفراد الذين شاركوا في بث مباشر لأنفسهم وهم يأكلون كميات ضخمة من الأطعمة.

وهذا النوع من البث المباشر لتناول الأطعمة على الهواء يعرف باسم "موكبانغ"، وهو ذو شعبية في كثير من المناطق في آسيا، ومن ضمنها الصين.

وطبقا لما يقوله التلفزيون الصيني، فإن بعض بقايا الأطعمة من هذا النوع من البث تهدر فيما بعد بسبب الكميات الكبيرة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الصين حملة لمكافحة هدر الأطعمة.

ففي عام 2013 شنت السلطات حملة تحت عنوان "عملية الطبق الفارغ"، ولكنها استهدفت المناسبات الباهظة وحفلات الاستقبال، التي يقيمها مسؤولون، ولم توجه إلى جمهور الناس العاديين، وتحملهم هم العبء.

وقدرت كميات الأطعمة المهدرة، بحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية في الصين، بما بين 17 و18 مليون طن في عام 2015.