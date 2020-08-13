مصدر الصورة Reuters Image caption عقد الاثنان أول فعالية في حملتهما معاً، بعد يوم من كشف بايدن النقاب عن اختيار هاريس نائبة له.

هاجم المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الرئيس دونالد ترامب "المتذمّر" كزعيم غير مؤهل ترك الولايات المتحدة "في حالة يرثى لها".

وعقد الاثنان أول فعالية في حملتهما معاً، بعد يوم من كشف بايدن النقاب عن اختيار هاريس نائبة له.

وقال بايدن في مدرسة ثانوية في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه "هذه لحظة خطيرة لأمتنا".

وسيواجه بايدن الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات التي سوف تنعقد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وهاريس، عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، هي أول امرأة سوداء وأمريكية من جنوب آسيا قد تشغل هذا المنصب.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الانتخابات الأمريكية: من هي كامالا هاريس المعادية لترامب التي اختارها بايدن نائبة له؟

ماذا قال المرشحان؟

لم تكن فعالية الأربعاء في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير مفتوحةً للجمهور، حيث أشار بايدن (77 عاما)، إلى ضرورات الوقاية من فيروس كورونا.

وسار كلا المرشحين على خشبة المسرح مرتديين قناعين للتحدث إلى مجموعة من الصحافيين الملتزمين بالتباعد الاجتماعي.

وفي حديثه من صالة الألعاب الرياضية في المدرسة الثانوية، قال بايدن: "إن الاختيار الذي سنتخذه في توفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيقرر مستقبل أمريكا لفترة طويلة جداً جدا".

وتابع: "دونالد ترامب بدأ بالفعل هجماته، واصفاً كامالا بالمقرفة، ومتذمراً من أنها لئيمة تجاه من عيّنوها، وفقاً لما قاله".

وأضاف "ذلك ليس مفاجئاً لأن التذمر هو أفضل ما يفعله دونالد ترامب، يفعله أفضل من أي رئيس في التاريخ الأمريكي".

"هل تفاجأ أحدكم من أن دونالد ترامب لديه مشكلة مع امرأة قوية، أو أي امرأة قوية في جميع المجالات"؟

"كما هاجم طريقة تعامل ترامب مع وباء كورونا وتغير المناخ ومعدل البطالة و"سياساته العنصرية التي تدعو إلى الانقسام".

وقالت هاريس عند وصولها إلى المنصة: "أنا مستعدة للذهاب إلى العمل".

وقالت السيدة التي عملت في السابق كمدع عام والبالغة من العمر 55 عاماً للصحفيين: "هذه لحظة ذات عواقب حقيقية لأمريكا. كل ما نهتم به، اقتصادنا وصحتنا وأطفالنا ونوع البلد الذي نعيش فيه، كل شيء على المحك".

وتابعت هاريس: "أمريكا تصرخ من أجل القيادة، ومع ذلك لدينا رئيس يهتم بنفسه أكثر من الأشخاص الذين انتخبوه".

وتابعت: "لقد ورث (ترامب) أطول توسع اقتصادي في التاريخ من باراك أوباما وجو بايدن، وبعد ذلك، مثل كل شيء آخر ورثه، هوى به إلى الحضيض مباشرة".

وأضافت هاريس: "هذا ما يحدث عندما ننتخب رجلاً لا يرقى إلى مستوى الوظيفة - ينتهي الأمر ببلدنا في حالة يرثى لها، وكذلك بسمعتنا حول العالم".

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستقيم بطاقة الحزب الديمقراطي اجتماعاً عن بعد عبر الإنترنت من الفندق حيث أطلق بايدن حملته في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1972.

ماذا يقول الرئيس ترامب؟

قبل وقت قصير من الفعالية، استفز ترامب بايدن بالقول إنه بقي في المنزل خلال معظم الحملة حتى الآن، في ظل الإغلاق العام جراء وباء كورونا.

وسأل الرئيس الجمهوري مجموعة من المعلمين في فعالية في البيت الأبيض عما إذا كان من الصحي للطلاب أن يدرسوا في العزل المنزلي.

ثم سأل: "إذا كنت مرشحاً رئاسياً وتجلس في قبو وتنظر إلى جهاز كمبيوتر، فهذا لا يعتبر أمراً جيداً".

"كما هاجم مغرداً بطاقة بايدن - هاريس، قائلاً إنهما سيعينان عضو مجلس الشيوخ كوري بوكر، وهو أفريقي-أمريكي، مسؤولاً عن إسكان ذوي الدخل المنخفض في الضواحي. وقال منتقدون إن هذه التغريدة كانت عنصرية.