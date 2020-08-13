مصدر الصورة Getty Images Image caption التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بمرض كوفيد-19

فرضت منطقة غاليثيا الإسبانية حظراً فعلياً على التدخين في الأماكن العامة بسبب المخاوف من تأثير التدخين في زيادة مخاطر نقل عدوى الإصابة بمرض كوفيد-19.

وقد فرضت حظراً شاملاً على التدخين في الشوارع والأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات، إذا تعذر الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد أول منطقة تتخذ هذا الإجراء، مع أن هناك مناطق أخرى تفكر بأن تحذو حذوها.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه إسبانيا أسوأ معدل للإصابة بالمرض في أوروبا الغربية.

فقد ارتفعت حالات الإصابة اليومية من أقل من 150 حالة في يونيو/حزيران الماضي إلى أكثر من 1500 خلال أغسطس/آب الجاري. وسجلت 1690 حالة جديدة في أحدث تعداد يومي أمس الأربعاء، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى حوالي 330 ألف حالة.

وقد أُعلن عن حظر التدخين في منطقة غاليثيا في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بعد أن أوصى الخبراء الحكومة المحلية باتخاذ هذا الإجراء.

وتحظى هذه الخطوة بدعم من دراسة أجرتها وزارة الصحة، ونشرت الشهر الماضي، والتي حددت وجود صلة بين التدخين وزيادة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الدراسة إن الخطر يزداد بسبب حقيقة أن المدخنين لا يرتدون الأقنعة. كما أنها تقول إن الأشخاص يطلقون رذاذاً صغيراً من اللعاب عندما ينفثون الدخان، ويخاطرون بالإصابة بالمرض من خلال لمسهم للسيجارة قبل سحبها إلى الفم.

وقال رئيس المنطقة ألبيرتو نونيز فيخو في المؤتمر الصحفي إن "التدخين بدون قيود.. بوجود أناس قريبين وبدون أي تباعد اجتماعي يشكل مخاطرة عالية من حيث الإصابة بالمرض".

وأضاف ألبيرتو فيرنانديز فيار، وهو عضو في اللجنة السريرية التي تقدم نصيحتها للحكومة، بحسب صحيفة "الباييس"، قائلاً: "نعلم أن هذا الإجراء لا يحظى بشعبية لدى المدخنين. لكنني أعتقد أننا في وضع استثنائي".

إجراءات مماثلة فرضت في أماكن أخرى، كما هو الحال في جنوب أفريقيا حيث تم حظر بيع التبغ في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وبررت السلطات في جنوب أفريقيا الحظر لأسباب صحية واستناداً لنصيحة من خبرائها الطبيين ومن منظمة الصحة العالمية كذلك.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت دراسة مسحية أن أكثر من مليون شخص أقلعوا عن التدخين منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19. وتقول نصيحة الحكومة البريطانية إن المدخنين قد يكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بأعراض أشد وطأة لمرض كوفيد-19.