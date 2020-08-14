مصدر الصورة Reuters Image caption رغم خسائر تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، فإن بعض أنصاره استخدم العملات المشفرة لجمع الأموال

تقول حكومة الولايات المتحدة إنها أحبطت محاولات تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف جمع أموال باستخدام العملات الرقمية أو المشفرة.

وتضم هذه الجماعات كلا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتنظيمَي القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن عملات رقمية بقيمة مليونَي دولار قد استُعيدت.

وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أن مئات من حسابات العملات المشفرة، وأربعة مواقع إلكترونية، وأربعة حسابات على موقع فيسبوك قد صودرت.

وقالت الوزارة إن "هذه الخطوة تمثل أكبر عملية مصادرة قامت بها الحكومة لعُملات مشفرة في سياق مكافحة الإرهاب".

ماذا تعرف عن العملة الرقمية بيتكوين؟

كيف كانت الجماعات تتلقى أموالا؟

استخدمت كتائب القسّام وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لتطلب تبرعات بعملة البيتكوين الرقمية، بحسب بيان وزارة العدل.

وقالت الحكومة إن وكلاء حكوميين صادروا أحد المواقع الإلكترونية لحجب التبرعات عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وصدرت أوامر بالبحث عن الأشخاص المتبرعين المقيمين في الولايات المتحدة.

أما مسلحو تنظيم القاعدة في سوريا فلجأوا إلى تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" لمناشدة المتبرعين لبذل الأموال لشراء أسلحة.

وقالت وزارة العدل إن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم موقعا إلكترونيا وصفحات على فيسبوك لبيع ما يقول إنه مستلزمات وقاية شخصية من كوفيد-19 لجمع أموال.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لوكالة رويترز للأنباء: "لا شيء خافٍ. الجماعات المسلحة ظنت أنها محمية عبر التشفير في التطبيقات التي استخدمتها.