مصدر الصورة Getty Images Image caption روبرت ترامب، الظاهر هنا في الصورة بعد فوز أخيه في انتخابات 2016، كان يدير استثمارات ترامب العقارية

أكد البيت الأبيض وفاة روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان يوم السبت: "لم يكن أخي فحسب، بل كان أعز أصدقائي".

وكان دونالد ترامب قد زار أخاه في مستشفى بنيويورك بعد منتصف يوم الجمعة، وقال للصحفيين: "إنه يمر بوقت عصيب".

وقالت تقارير إعلامية أمريكية إن روبرت كان يعاني وطأة المرض، لكن دون الكشف عن ماهية هذا المرض.

وقال الرئيس: "بقلب مثقل، أعلن رحيل أخي الرائع روبرت الليلة بسلام. ذكراه ستحيا في قلبي للأبد".

ونعى إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي، عمه قائلا: "روبرت ترامب كان رجلا استثنائيا - قويا، وعطوفا، ومخلصا حتى النخاع. سيترك فراغا كبيرا في وجدان العائلة كلها".

مصدر الصورة TRUMP CAMPAIGN Image caption صورة غير مؤرخة للأخوة ترامب، من اليسار لليمين: روبرت، إليزابيث، فريد، دونالد، وماريان

وكان روبرت هو الأصغر بين خمسة إخوة، وهو يصغر الرئيس ترامب بعامين.

وقضى روبرت معظم حياته المهنية في شركة عقارات العائلة، حتى وصل إلى درجة مدير تنفيذي. وبخلاف أخيه، لم يكن روبرت يسعى للشهرة، وقد عاش شبه متقاعد في ولاية نيويورك.

وكان روبرت قد ذهب مؤخرا إلى محكمة في محاولة لم تتكلل بالنجاح لوقف نشر كتاب ابنة أخيه ماري ترامب الذي تنشر فيه معلومات شاملة عن الرئيس، تحت عنوان "كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟"

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، قضى روبرت أكثر من أسبوع في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى ماونت سيناي في منهاتن في شهر يونيو/حزيران.