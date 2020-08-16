مصدر الصورة Reuters Image caption سفينة التنقيب فاتح قامت بمهمة قبالة سواحل قبرص العام الماضي

تعرضت تركيا لانتقاد جديد من الاتحاد الأوروبي بعد إعلانها تمديد أعمال التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وسترافق سفينة التنقيب "يافوز" ثلاث سفن تركية أخرى، بحسب نشرة بحرية حثت "جميع السفن على عدم دخول المنطقة في أي وقت".

وزادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنّ خطة التنقيب التركية المتجددة تغطي منطقة حددتها قبرص ومصر وتثير توترات، ودعا إلى وقف فوري لأنشطة تركيا وبدء الحوار.

وقال في بيان: "هذا العمل يتعارض ويقوض جهود استئناف الحوار والمفاوضات والسعي لوقف التصعيد الفوري".

ووقعت القاهرة وأثينا اتفاقاً لتقسيم المناطق في وقت سابق من هذا الشهر.

وتحتج اليونان على أعمال التنقيب التركية في المنطقة وتصفها بأنها غير مشروعة بدعوى أنها "تجري في مياهها الإقليمية".

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "لغة العقوبات والتهديدات" لن تردع أنقرة. وعبرت تركيا عن رغبتها في تسوية النزاع مع اليونان بالحوار.