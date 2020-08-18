مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption أعراض الاكتئاب ازدادت مع انتشار وباء كورونا

تشير أرقام مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن عدد الأشخاص البالغين في بريطانيا الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب تضاعف الآن مقارنة مع هذا الوقت من العام الماضي.

ويبدو أن واحداً من كل خمسة أشخاص لديه أعراض الاكتئاب مقارنة مع واحد من بين كل عشرة أشخاص قبل الوباء.

هذه النتائج مبنية على استطلاع شمل أكثر من 3,500 شخص بالغ جرى تتبع حالاتهم خلال فترة استمرت 12 شهراً.

وقد وجهت لهم مجموعة من الأسئلة القياسية التي تستخدم في تقييم الاكتئاب.

وطلب من الأشخاص التفكير في الأسبوعين الماضيين والقول كم مرة شعروا بمجموعة من الأعراض، من بينها تغييرات في النوم والشهية للطعام وعدم الاهتمام والاستمتاع في عمل أنشطة معينة وصعوبة التركيز.

20 في المئة تقريباً من الأشخاص استوفوا متطلبات الحد الأدنى للاكتئاب بناء على ردودهم على أسئلة الاستطلاع في يونيو/ حزيران 2020 مقارنة مع نسبة تقل عن 10 في المئة في يوليو/ تموز من عام 2019.

وبينما يعتبر مقياس الاكتئاب الذي جرى استخدامه استبيانا مسحيا معروفا، إلا أن البروفيسورة إلين فوكس في جامعة أكسفورد قالت: "من المهم تذكر أن هذا الاستبيان لا يعطي تشخيصاً وإنما مؤشراً على مشاعر الاكتئاب اليومية وسلوكياته".

مشكلات الصحة العقلية الحادة تزداد في خضم الوباء

شهد عدد صغير من الأشخاص (نسبة 3.5 في المئة) تحسناً في الأعراض لديهم.

لكن 13 في المئة من الأشخاص الذين جرى استطلاع آرائهم تطورت لديهم حديثاً أعراض "بين متوسطة إلى حادة" للاكتئاب خلال فترة الاستطلاع.

وتبين أن الأشخاص دون سن الأربعين والنساء والأشخاص الذين لديهم إعاقة وأولئك الذين قالوا إنهم سيجدون صعوبة في تأمين تكلفة غير متوقعة تبلغ 850 جنيه استرليني، هم الأكثر عرضة لإظهار أعراض الاكتئاب.

ومن بين أولئك الذين جرى استطلاع آرائهم وكانوا يعانون من مستوى معين من الاكتئاب، بعض الأشخاص أبلغوا عن شعورهم بالانزعاج من مشاعر التوتر والقلق أكثر من أي شيء آخر.

وقالت الدكتورة تشارليه بيكر، الأستاذة مشاركة للصحة العقلية في جامعة نوتنغهام: "من غير المفاجئ أن نرى هذه المعدلات من المزاج السيء وأعراض الاكتئاب تظهر.. والأشخاص الذين جرى تصنيفهم على أنهم يعانون اكثر من غيرهم هم أولئك الأكثر عرضة بالفعل للمزاج السيء والقلق والمستوى المتدني للرفاهية".

وأضافت دكتورة بيكر قائلة إن "من المهم مع ذلك تجنب عدم المبالغة في وصف ما قد ينظر إليه بانه استجابة منطقية للوباء الحالي بأنه مرض".