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فرقت الشرطة أكثر من 70 تجمعًا اجتماعيًا غير مرخص ، بما في ذلك حفلات منزلية وتجمعات في شوارع في مدينة برمنغهام، وسط انجلترا.

وقالت الشرطة إن الأحداث تضمنت "حفلة كبيرة في الشارع" في منطقة نورث فيلد ضمت تجمعات كبيرة من الناس وموسيقى.

وجاء ذلك في أعقاب الإعلان الجمعة عن إضافة المدينة، وهي ثانية كبريات مدن المملكة المتحدة، إلى قائمة المراقبة الحكومية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19.

وذكّرت شرطة المدينة الجمهور يوم الأحد بقولها "ما زلنا في جائحة".

وتم الإبلاغ عن حادثة مماثلة في نورثفيلد حيث داهمتها الشرطة في الساعات الأولى صباح الأحد بعد بلاغات عن تنظيم حفلة في الشارع.

وكتبت شرطة برمنغهام على تويتر: "حزم الجميع أمتعتهم وعادوا إلى منازلهم بعد وصولنا - شكرًا لكم على الامتثال".

وأضافت لاحقًا: "معظم الناس يفهمون سبب قيامنا بذلك. ابق آمنًا - لا تخاطر بنشر الفيروس."

وهذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة التي تشهد فيها الشرطة أحداثا مماثلة.

مصدر الصورة PA Media

وقبل أسبوع، فضت الشرطة حفلا ضم أكثر من 300 شخص في وسط برمنغهام خلال ليلة تم فيها استهداف 80 تجمعًا.

وأُضيفت برمنغهام الجمعة إلى قائمة المراقبة الوطنية للأماكن التي ترتفع فيها حالات الإصابة كوفيد 19.

وقال رئيس مجلس مدينة برمنغهام، إيان وارد، إن الخطوة كانت "جرس إنذار للجميع".

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة أن الشرطة في إنجلترا ستكون قادرة على فرض غرامة على منظمي التجمعات غير القانونية لأكثر من 30 شخصًا حتى 10000 جنيه استرليني اعتبارًا من يوم الجمعة.

في منطقة كوينتون في برمنغهام ، تم تفريق الناس في حفل منزلي.

قالت الشرطة على تويتر إن هناك "الكثير من الناس يمتثلون لنصيحتنا".