مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب يكرر مزاعمه المثيرة للجدل بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد قد تؤدي إلى تزوير الأصوات.

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زملاءه الجمهوريين من أن خصومهم قد "يسرقون" الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب للمندوبين في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا "إنهم (الديمقراطيون) يستخدمون كوفيد للاحتيال على الشعب الأمريكي".

وكرر ترامب مزاعمه المثيرة للجدل بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد قد تؤدي إلى تزوير الأصوات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب متراجع حاليا أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي "الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها انتزاع هذه الانتخابات منا هي إذا كانت هذه انتخابات مزورة.. سوف نفوز".

وكإجراء شكلي، تم ترشيح ترامب رسميا ليكون المرشح الجمهوري في وقت سابق يوم الاثنين في المؤتمر الذي عقد في مدينة شارلوت.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام مؤتمر الحزب يوم الخميس، بينما من غير المعتاد أن يخاطب المرشح المؤتمر قبل خطاب القبول الرسمي للترشيح.

ويتحدث خلال الساعات المقبلة نجل ترامب الأكبر، دونالد ترامب جونيور، وكذلك صديقته كيمبرلي غيلفويل.

كما ستتحدث السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وكذلك السيناتور عن ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت، السناتور الجمهوري الأسود الوحيد.