ليونيل ميسي يسلم طلبه بالانتقال من برشلونة

مصدر الصورة REUTERS Image caption موسم برشلونة انتهي بهزيمة لصالح بايرون ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري الأبطال

طلب لاعب الهجوم ليونيل ميسي مغادرة فريق برشلونة الإسباني العملاق هذا الصيف.

وقد أرسل اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً رسالة بالفاكس إلى النادي اليوم الثلاثاء قائلاً إنه يرغب باستخدام بند في عقده، يتيح له مغادرة النادي بأثر فوري دون أي تبعات مالية.

وكان برشلونة قد هزم بنتيجة 8-2 من قبل بايرون ميونيخ في ربع نهائي دوري الأبطال يوم 16 أغسطس/ آب الجاري.

وقد لعب ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات لصالح برشلونة أول مرة في العام 2004 وفاز بدوري الأبطال أربع مرات.

غير أن برشلونة يعتقد أن البند قد انتهت صلاحيته وأن ميسي متعاقد مع النادي حتى العام 2021 وفق بند شراء قيمته 700 مليون يورو.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة النادي قريباً والشيء الوحيد الذي قد يرضي ميسي هو استقالة رئيس النادي وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد.

لكن يبدو أن معركة قانونية بين ستبدأ بين ميسي ونادي برشلونة،إذ أن البند في عقد اللاعب الأرجنتيني يسمح له بالمغادرة دون أن يترتب عليه أي التزامات مالية، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 10 يونيو/ حزيران.

إلا أن التاريخ المنصوص عليه في العقد قد انقضى، لذا يعتقد برشلونة أن البند قد انتهى، لكن ميسي وفريقه يشعرون أنه يجب تمديده لتغطية الموسم المطول - الذي استمر حتى أغسطس/ آب بسبب وباء فيروس كورونا.