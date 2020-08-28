مصدر الصورة Getty Images Image caption سبب التنقيب البحري الذي تقوم به تركيا توترا

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، تركيا من أنها ستواجه عقوبات إذا استمرت في "أعمالها العدوانية"، كما وصفها، في منطقة شرق البحر المتوسط.

وجاءت تصريحات بوريل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وتحدث المسؤول الأوروبي عن شعور بالإحباط المتزايد بسبب التصرفات التركية، مؤكدا أنه يتعين على أنقرة عدم اتخاذ إجراءات أحادية.

وتنقب تركيا عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما.

ومن المحتمل أن تناقش الإجراءات المرتقبة من جانب الاتحاد الأوروبي في قمة للدول الأعضاء ستعقد في 24 سبتمبر/أيلول.

وتهدف تلك الإجراءات إلى تقييد قدرة تركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، وقد تستهدف أشخاصا وسفنا واستخدام مياه أوروبية، حسب ما أكد بوريل.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن موقف الاتحاد الأوروبي بلا أساس، ورفضت ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أكسوي، "ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي انتقاد النشاطات الهيدروكربونية لبلادنا داخل مجالنا القاري، والطلب منا إيقاف تلك النشاطات".

وشدد بوريل ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس على أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إتاحة الفرصة أمام الحوار من أجل نزع فتيل التوتر بين اليونان وتركيا، وكلاهما عضو في حلف الناتو.

وقد أجج التوتر في المنطقة إعلان تركيا أنها ستجري مناورات بالذخيرة الحية في البحر المتوسط الأسبوع القادم.