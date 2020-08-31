مصدر الصورة CHIYO

في كل مرة يخطو فيها تشييو خارج الباب الأمامي للمنزل يشعر فيها بأن هناك من يُصدر أحكاما بحق رجولته.

وسيقف تشييو، وهو عابر جنسيا، في أبريل/نيسان من العام المقبل على خشبة المسرح مع مجموعة من الرجال الآخرين، الذين ليسوا عابرين، ليتم الحكم عليهم في مسابقة جمال ذكورية.

لقد وصل إلى نهائيات مسابقة مستر غاي إنجلاند 2020 (ملك جمال المثليين في إنجلترا في عام 2020) التي أُجلت بسبب فيروس كورونا.

وهي مسابقة للجمال عادة ما يتوج فيها مثلي من ذوي العضلات، وهي فكرة نمطية عن ما هو مثير في الرجل، باعتباره الأكثر جاذبية في إنجلترا.

إذن، هل يشعر أحد المرشحين في القائمة النهائية، وهو عابر جنسيا ولم يتناول التستستيرون أبدا، ببعض التوتر حيال ذلك؟

مراهق عابر جنسياً يكسب معركة قضائية حول استخدام دورات المياه

أم تخوض معركة قانونية للحصول على حفيد من "حيامن ابنتها" العابرة جنسيا

كيف استقبل العابرون جنسيا في مصر تصريحات الممثل المصري هشام سليم؟

وقال تشييو، وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما من العاصمة البريطانية لندن، لبرنامج نيوزبيت في راديو بي بي سي 1: "كنت خائفا للغاية عند دخول هذه المسابقة".

ولم يسبق لتشييو أن شارك في مسابقة للجمال من قبل، وهو يدرك تماما أن الرجال الآخرين "يمثلون نوعا من الجمال والجاذبية المقبولة في وسائل الإعلام، وخاصة وسائل إعلام المثليين".

ويقول تشييو: "أنا أتنافس مع فكرة الجمال، وأخشى ذلك، وذلك بالضبط هو سبب دخولي هذه المسابقة".

مصدر الصورة CHIYO Image caption منظمو المسابقة متشوقون لرؤية إلى أين ستحمل المنافسات تشييو

ويحتاج الشخص الذي يعرف بأنه عابر جنسيا إلى اتباع عدد من الخطوات الرسمية مثل الحصول على تشخيص طبي لاضطراب الهوية الجنسية، قبل الاعتراف به بشكل قانوني. وهناك نقاش مستمر داخل البرلمان حول ما إذا كان ينبغي تغيير ذلك.

"قبل أن أكون فنانا، أنا رجل"

تتضمن مسابقة مستر غاي إنجلاند عدة عروض على خشبة المسرح مثل الظهور بملابس البحر والملابس الرسمية، بالإضافة إلى القيام بجمع التبرعات، وذلك فضلا عن اختبار كتابي لتحديد من سيفوز بالتاج.

وقام أحد المسارح التي يؤدي فيها تشييو بانتظام بتشجيعه على دخول المسابقة، إنه فنان يؤدي الأدوار النسائية على الخشبة في مسارح المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والعابرين جنسيا LGBTQ في جميع أنحاء البلاد.

وقد أوصى المنظمون بمشاركته في مسابقة الرجال الذين يقومون بالأدوار النسائية أيضا، لكن تشييو فكر قائلا: "لا، فقبل أن أكون فنانا، أنا رجل".

وقال ستيوارت هاتون، منظم مسابقة غاي إنجلاند، لنيوزبيت إن تشييو يمثل "إضافة مرحب بها" للمسابقة، ويضيف قائلا إنه "متشوق" لرؤية إلى أين ستأخذ مسابقة مستر غاي إنجلاند تشييو.

لكن الأداء على خشبة المسرح يمثل تجربة مختلفة عما يتوقعه تشييو في النهائي العام المقبل.

مصدر الصورة CHIYO Image caption يأمل تشييو أن تساعده مهاراته والثقة التي اكتسبها من الأداء المسرحي في المسابقة

ويقول تشييو: "عندما أقوم بالأدوار النسائية أختبئ خلف طبقات من المكياج وقد حصرني الناس في هذه الأدوار حتى يعرفوا بالضبط ما يتوقعونه".

ويضيف قائلا: "أن أخرج وأكون مرئيا وأشغل مساحة ربما يهيمن عليها العري أو شبه العري، فأنا أفعل كثيرا من الأشياء الهزلية، وتلك أمور لا تشعرني بالخوف".

ولكنه يقول إنه بدلا من ذلك يتعرض، على الأرجح، للترهيب بسبب ما يحدث له كل يوم في الشارع.

"هم لا يعرفون حتى ما الذي يكرهونه"

ويقول تشييو: "تصدر ضدي الكثير من الأحكام لكوني رجل عابر جنسيا، لكن في كثير من الأحيان لا يقرأني الناس كرجل عابر جنسيا".

ويضيف قائلا: "ما زلت أعاني كثيرا من كراهية النساء عندما تتم قراءتي كامرأة أو عابر جنسيا، ومن العنف الوحشي لأنهم يعتقدون أنني نوع مختلف من العابرين ".

ويضيف قائلا: "هؤلاء الأشخاص لا يفهمون حتى ما يحكمون عليه أو ما يكرهونه، إنهم يعرفون فقط أنهم لا يحبونه".

ويقول إن فكرة الفوز في المسابقة هي أكثر الأشياء التي يمكن أن يحلم بها "راديكالية وإبداعا".

ويستطرد تشييو، وهو من أصل أنغولي قائلا: "لا أريد أن أفكر في الأمر تقريبا لأن الظهور والبقاء محاطا بالذكورة المستمرة والبياض السائد أمر مخيف للغاية".

مصدر الصورة CHIYO Image caption يعتبر تشييو أن الفوز في المسابقة هي أكثر الأشياء التي يحلم بها راديكالية وإبداعا

ويبدو أن هناك كثيرا من التحيز ضد العابرين جنسيا (الذين يشكلون جزءا صغيرا جدا من السكان)، خاصة في أمريكا.

ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 قتل عدد أكبر من العابرين جنسيا في الولايات المتحدة مقارنة بأولئك الذين قتلوا في عام 2019 بأكمله، وفي أغسطس/آب من هذا العام تم القبض على رجلين بعد مزاعم عن مهاجمة 3 من العابرين جنسيا في هوليوود، وتم نشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

"تستحقون التقدير"

ويأمل تشييو أن يؤدي وجوده في نهائيات مستر غاي إنجلاند إلى كسر بعض الحدود. لكنه يعتقد أنه بالنسبة لمعظم العابرين فإن مجرد الوجود يكفي لإلهام التغيير.

ويقول: "أن تكون عابرا وتوجد بصرف النظر عن الوقت والسياق هو أمر راديكالي".

ويضيف قائلا: "أنت تستمر في الصلاة من أجل أن يكون العالم أكثر لطفا تجاهك، لا أعرف، لديك رجل عابر جنسيا يتنافس في مستر غاي إنجلاند الآن أو شيء من هذا القبيل".

مصدر الصورة Getty Images Image caption العابرون جنسيا وانصارهم في مسيرة بوسط لندن عام 2019 دعما لحقوق العابرين جنسيا

ومع ذلك، يأمل تشييو أن يكون نجاحه حتى الآن في المسابقة مصدر إلهام للأشخاص العابرين الآخرين، ويريدهم أن يعرفوا أنهم "يستحقون الأفضل".

ويقول:"أنتم لا تستحقون فقط أن تكونوا في الدور النهائي في مستر غاي إنجلاند، على سبيل المثال، أنتم تستحقون التاج. أنتم تستحقون أن تكونوا موضع اعتزاز وتقدير".