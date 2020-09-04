مصدر الصورة Reuters Image caption يتهم ترامب بإلغاء زيارة لمقبرة أمريكية خارج مدينة باريس الفرنسية في 2018 ووصفها بأنها "مليئة بالخاسرين".

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة اتهامات له بأنه تحدث بصورة مهينة حول قتلى وأسرى من الجنود الأمريكيين.

ووفقا لمجلة "ذي أتلانتيك"، فإن ترامب ألغى زيارة لمقبرة أمريكية خارج مدينة باريس الفرنسية في 2018 لأنه قال إنها "مليئة بالخاسرين".

وهذه الاتهامات أكدها اثنان من كبار المسؤولين العسكريين، بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس. ولكن ترامب شجب تلك المزاعم في تغريدة له على تويتر واصفاً إياها بـ "أخبار كاذبة ملفقة".

وخلال زيارة لفرنسا في 2018، ألغى ترامب زيارة إلى مقبرة "إيز مارن" الأمريكية، وأنحى البيت الأبيض في حينه باللائمة في ذلك على سوء الأحوال الجوية.

غير أن أربعة مصادر أبلغت مجلة "ذي أتلانتيك" بأن ترامب رفض فكرة الزيارة لأن المطر سيعبث بشعره، ولأنه لم يكن يعتقد بأن من الأهمية بمكان احترام قتلى الحروب الأمريكيين.

وخلال الرحلة نفسها، تفيد المزاعم بأن ترامب أشار إلى الجنود الأمريكيين الـ 1800 الذين قتلوا في معركة "بيلو وود" بوصفهم "مغفلين". وكانت تلك المعركة قد ساعدت في منع تقدم الألمان على باريس خلال الحرب العالمية الأولى وهي تعامل باحترام وتبجيل من قبل فيالق مشاة البحرية الأمريكية.

Image caption مقبرة إيز مارن في باريس حيث دفن الجنود الأمريكيين الـ 1800 الذين قتلوا في معركة "بيلو وود" خلال الحرب العالمية الأولى

وأبلغت ثلاثة مصادر مجلة "ذي أتلانتيك" أن ترامب، وعلى الأقل في مناسبتين، وصف الرئيس السابق جورج أتش دبليو بوش بـ"الخاسر" لإسقاط اليابانيين طائرته أثناء خدمته طيارا في سلاح البحرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال جنرال متقاعد في الجيش رفض الكشف عن اسمه لمجلة "ذي أتلانتيك": "هو (ترامب) يعتقد أن أي شخص يفعل شيئا لا يكون فيه مكسب شخصي له هو شخص مغفل. وليس هناك مكسب مالي من خدمة الأمة."

وفي حديثه للصحفيين، وصف ترامب التقرير الذي نشرته "ذي أتلانتيك" بأنه "أمر لا يصدق".

وقال ترامب: "التفكير بأنني قد أدلي بتصريحات سلبية حول جيشنا وأبطالنا الذين سقطوا في الحروب في وقت لم يفعل أحد ما فعلته أنا بالميزانيات، بالميزانيات العسكرية، وفي الحصول على زيادات في الرواتب لجيشنا، لهو وضع مشين من جانب مجلة هي في الحقيقة مجلة فظيعة".

مصدر الصورة Reuters Image caption انتقد ترامب في السابق بسبب تصريحات حول قدامى محاربي الجيش

وكان ترامب قد انتقد في السابق بسبب تعليقات له حول قدامى محاربي الجيش. ففي العام 2015، شكك في بطولة السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي أُسر خلال حرب فيتنام.

وقال في مقابلة معه: "أنا أحب الأشخاص الذين لا يتعرضون للأسر".

يذكر أن ترمب كان قد حصل على تأجيل للخدمة العسكرية خمس مرات خلال حرب فيتنام- أربع منها لأسباب أكاديمية وواحدة لوجود نتوءات في العظم، وهي عبارة عن تراكم للكالسيوم في الكعبين.