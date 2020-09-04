مصدر الصورة AFP Image caption سيطر برلسكوني على المشهد السياسي في إيطاليا خلال التسعينيات من القرن الماضي

أُدْخِل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني البالغ من العمر 83 عاما إلى المستشفى في مدينة ميلانو لعلاجه من الالتهاب الرئوي في أعقاب ثبوت إصابته بفيروس كورونا حيث قضى هناك ليلة.

وقال حزب فورزا إيطاليا اليميني إن حالته لا تستدعي القلق "وهو في حالة صحية جيدة".

وأظهرت الفحوصات يوم الأربعاء أن قطب الإعلام واثنين من أبنائه يحملون الفيروس بعدما قضى عطلة في جزيرة سردينيا، حيث معدل الإصابات أعلى مقارنة بمعظم أجزاء إيطاليا.

وكان يقيم يوم الخميس قرب مدينة ميلانو.

وقالت ليسيا رونزولي، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب فورزا إيطاليا، "كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء الوقائي الذي تطلب رصد مدى تطور كوفيد-19 لكنه في صحة جيدة".

من هو سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق صاحب الفضائح الجنسية والمالية والسياسية؟

مصدر الصورة Shutterstock Image caption فيلا سيلفيو برلسكوني الفخمة في ساردينيا

ونُقل برلسكوني، ليلة الخميس، إلى جناح العزل في مستشفى سان رافائيل من فيلته في أركوري الواقعة شمالي مدينة ميلانو.

ووصف ألبرتو زانغريلو، الطبيب الشخصي في وقت سابق، برلسكوني بأنه لا يظهر أعراضا معروفة لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن شريكة برلسكوني، مارتا فاشينا البالغة من العمر 30 عاما، أصيبت أيضا بالفيروس. وقالت فاشينا، وهي نائبة برلمانية عن حزب فورزا إيطاليا، إنها كانت تخضع للعزل الذاتي برفقة شريكها.

وأرسل برلسكوني الخميس رسالة هاتفية إلى نشطاء حزبه في جنوة، قائلا "أواصل عملي على أفضل وجه في الحملة الانتخابية الحالية". وقال برلسكوني في موقف آخر إنه لا يعرف كيف أصيب بالفيروس.