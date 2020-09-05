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يوم الاثنين احتج صحافيون في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن زميلهم خالد درارني الذي حكم عليه في وقت سابق هذا الشهر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على تجمع غير مسلح" و"تعريض الوحدة الوطنية للخطر".