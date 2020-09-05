فيضانات قاتلة في السودان ومظاهرة ضد سجن صحفي في الجزائر

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2020

الفيضانات المدمرة في السودان، والاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد سجن صحفي بارز، من بين أحداث مهمة رصدتها عدسات المصورين في القارة الأفريقية.

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Image caption أحد سكان الخرطوم ينظر إلى الفيضانات التي أودت بحياة العشرات على الأقل.
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Image caption مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة في بدء محاكمته بشأن علاقته بانقلاب 1989.
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Image caption يوم الاثنين احتج صحافيون في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن زميلهم خالد درارني الذي حكم عليه في وقت سابق هذا الشهر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "التحريض على تجمع غير مسلح" و"تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
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Image caption مهاجر ليبي وآخر من شرق أفريقيا على متن سفينة إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط يمولها الفنان بانكسي، بعدما علموا بأن لديهم إذناً لدخول إيطاليا.
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Image caption يوم الثلاثاء قامت الشرطة بنقل المهاجرين ومعظمهم من الصومال وساحل العاج وأفغانستان، من خارج دار البلدية في باريس.
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Image caption عاد الطلاب، الثلاثاء، إلى الجامعة في العاصمة السنغالية داكار.
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Image caption احتجاج ضد جرائم القتل في المزارع في بريتوريا، جنوب أفريقيا...
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Image caption ... راكبو الدراجات النارية يطالبون الحكومة بفعل المزيد لمنع قتل المزارعين.