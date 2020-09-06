Image caption بدأ حريق كريك سريع الحركة في حوالي الساعة 18:45 يوم الجمعة في غابة سييرا الوطنية

أنقذت طائرات مروحية عشرات الأشخاص المحاصرين بعد حريق هائل أشعل النار في 36 ألف فدان وقطع طريق الخروج من منتجع شعبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتقول وسائل الاعلام إنه جرى إنقاذ أكثر من 150 شخصا من مخيم في الموقع. وأصيب ما لا يقل عن 10 بجروح، بعضهم بحروق خطيرة.

واشتعل الحريق يوم الجمعة في غابة سييرا الوطنية، ما أدى إلى قطع طريق منتجع ماموث بول، على بعد 60 كم شمال شرق فريسنو.

ووصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية، وهي جزء من موجة طقس حار قياسية في الولاية.

وبدأ الحريق بشكل سريع في حوالى الساعة 18:45 يوم الجمعة في الغابة، وهي منطقة ذات تضاريس شديدة الانحدار وعرة.

وذكرت تغريدة من قسم الحماية من الحرائق في مقاطعة فريسنو قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، أن مروحية عسكرية أنقذت 63 شخصا ونقلوا إلى مطار فريسنو يوسمايت الدولي.

وجاء في البيان "الطائرات تعود لمواصلة عمليات الإنقاذ، غير معروف العدد الآخر".

وقال دان تون، المتحدث باسم الغابة الوطنية، إنه لا يعرف مدى قرب الحريق من موقع المخيم، وهو وجهة شهيرة للقوارب وصيد الأسماك.

وأخبر مسؤولو خدمات الطوارئ لاحقا إحدى الشركات المحلية التابعة لـ "آي بي سي" أنه تم إنقاذ 163 شخصا، ونقل 20 إلى المستشفى.

ويتم استخدام مركز مؤتمرات فريسنو لاستضافة الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

ولا تزال أوامر الإخلاء الإلزامية سارية الآن لعدد من المناطق في مقاطعة ماديرا.

وشهدت ولاية كاليفورنيا ما يقرب من ألف حريق غابات منذ 15 أغسطس/ آب، غالبا ما بدأت بسبب الصواعق.

وتأتي عملية الإنقاذ الأخيرة في الوقت الذي تشهد فيه بعض مناطق كاليفورنيا موجة حارة قياسية.

وأعلن الحاكم غافين نيوسوم حال الطوارئ وسط تحذيرات من إمكانية قطع التيار الكهربائي على أساس التناوب لتلبية الطلب المفرط.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة التي تصل إلى 49 درجة مئوية خلال عطلة عيد العمال.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إنه قد تكون هناك درجات حرارة "نادرة وخطيرة وربما قاتلة للغاية" عبر أجزاء من جنوب كاليفورنيا.