مصدر الصورة Getty Images Image caption نفى وزير الصحة البريطاني أن تكون توجيهات الحكومة بخصوص الوقاية من الفيروس غير واضحة

حذر وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، من مخاطر انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد بسبب خرق الشباب لإجراءات الوقاية من الوباء.

وقال إن ثلث الإصابات التي سجلت هذا الأسبوع في انجلترا هي بين شباب أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، مضيفا أن "الأعداد في ارتفاع، وتابعنا في بلدان أخرى إلى أين أدى هذا الارتفاع".

وأشار إلى أن عودة الطلاب إلى الجامعات يثير القلق أيضا.

وقال في حديث لإذاعة بي بي سي إن "الموجة الثانية بدأت في فرنسا وإسبانيا بين الشباب أساسا، وبعدها ارتفع عدد المصابين في المستشفيات ثم عدد الوفيات".

وحذر من أن بريطانيا لم تصل إلى هذه المرحلة ولكن "إذا استمر خرق إجراءات الوقاية من بينها التباعد الاجتماعي فإن السيناريو نفسه سيحدث في بلادنا".

وأعلنت الحكومة الأحد تسجيل 2988 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم منذ شهر مايو /أيار. وسجلت 2948 حالة جديدة الاثنين.

وارتفع معدل الحالات الجديدة خلال سبعة أيام في بريطانيا إلى 20 إصابة بين كل 100 ألف نسمة.

ويدعو معدل 20 إصابة بين 100 ألف نسمة الدول الأخرى إلى فرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من بريطانيا.

ونبه وزير الصحة إلى خطورة فيروس كورونا عند الشباب على الرغم من أنهم أقل عرضة للمرض أو الوفاة جراء الإصابة به.

وقال إن الإصابة بمرض كوفيد 19 خطيرة جدا وقد تؤدي إلى أن يرقد المصاب شهورا في المستشفى. والرسالة المهمة الثانية التي وجهها الوزير هي أن "الشباب ينشرون الفيروس دون أن تظهر عليهم أعراضه".

وقال متوجها إلى الشباب "لا تقتل جدك أو جدتك بنقل العدوى إليهما، إذ يمكن أن تنقلها قبل أن تظهر الأعراض عليك"، نافيا أن تكون القواعد التي وضعتها الحكومة للوقاية من الوباء غير واضحة.

واستعرض هانكوك نظاما جديدا لفحص القادمين من الخارج، قائلا إن قياس الحرارة في المطار المعمول به في دول أخرى لا يفيد لأن الفيروس يحتضن في الجسم لفترة دون تكشفه الفحوصات.

وأعلن عن فحوصات تجرى على القادمين من الخرج بعد 8 أيام من وصولهم، وهو ما يتوقع أن يقلص فترة الحجر الصحي.