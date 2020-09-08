أتت حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام على مساحات قياسية، ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة في أنحاء الولاية.

Image caption ألسنة النيران تلتهم آلاف الأفدنة من غابات كاليفورنيا

وتقول إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية، كال فاير، إن الحرائق أتت على أكثر من مليوني فدان، أي على مساحة تفوق ولاية ديلاوير.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حاكم الولاية أعلن حالة الطوارئ في خمس مقاطعات

أحد هذه الحرائق يطلق عليه اسم "إل دورادو" والذي امتدت ألسنته إلى أكثر من سبعة آلاف فدان، وكان قد اشتعل من جراء حفل أقامته عائلة للكشف عن جنس جنين، بحسب مسؤولين.

وتشهد كاليفورنيا الآن موجة حارة غير مسبوقة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كاليفورنيا الآن تشهد موجة حارة غير مسبوقة

وسجلت مقاطعة لوس أنجليس يوم الأحد أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 49.4 مئوية. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ابتداء من الثلاثاء، لكن هناك توقعات بهبوب رياح قوية قادرة على إزكاء لهيب الحرائق، طبقا لتحذيرات خدمة الطقس الوطنية.

ويواصل أكثر من 14 ألفا من رجال الإطفاء معاركهم مع 24 حريقا في أنحاء الولاية، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أكثر من 14 ألفا من رجال الإطفاء يواصلون معاركهم مع 24 حريقا في أنحاء الولاية

ويعدّ حريق كريك فاير أكبر هذه الحرائق، ويمتد على أكثر من 78 ألف فدان، وكانت بدايته يوم الجمعة من جبال سييرا، وتقول السلطات إنها لم تتمكن بعد من احتوائه.

والتهم الحريق أكثرمن عشرين بناية في منطقة بيغ كريك، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز. ونقلت السلطات أكثر من مئتي مصطاف من منتجع ماموث بول الشهير عبر طائرات إنقاذٍ بعد أن حاصرتهم الحرائق يوم السبت.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حريق كريك فاير التهم أكثرمن عشرين بناية في منطقة بيغ كريك

مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطات نقلت أكثر من مئتي مصطاف من منتجع ماموث بول الشهير عبر طائرات إنقاذٍ بعد أن حاصرتهم الحرائق يوم السبت

أما حريق فالي فاير في مقاطعة سان دييغو فقد أتى على أكثر من عشرة آلاف فدان، وعجّل بإخلاء منطقة ألباين النائية. بينما دمر حريق بوبكات فاير في غابة لوس أنجليس الوطنية نحو خمسة آلاف فدان وتسببّ في إخلاء مرصد جبل وِلسون.

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Image caption حريق كريك فاير التهم آلاف الأفدنة في غابة سييرا الوطنية

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولايةإن سبب الحرائق كان حفلا أقيم في المنطقة، وأن البداية كانت من حريق إل دورادو في مقاطعة سان برناردينو.

يذكر أن العديد من الحفلات الكبرى في السنوات الأخيرة شهدت نهايات مأساوية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عشرات الآلاف من الأفدنة التهمتها النيران

وفي تغريدة لها قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا: "تذكّر إدارة الغابات والحماية من الحرائق الجماهير أنه في ظل الطقس الجاف المواتي للحرائق، لا يحتاج الأمر الكثير حتى تشتعل حرائق الغابات".

وأضافت: "مَن يتسبب في الحرائق يعرّض نفسه للتغريم، فضلا عن المساءلة الجنائية".

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وشهدت كاليفورنيا قرابة ألف من حرائق الغابات منذ 15 أغسطس/آب، معظمها بسبب صواعق البرق.

وتقول كال فاير إن نيران الحرائق هذا العام التهمت مليوني فدان، وقتلت ثمانية أشخاص، ودمّرت أكثر من 3,300 بناية.

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وفي عام 2018، التهمت نيران الحرائق 1.96 مليون فدان - وهي المساحة الأكبر التي تأتي عليها نيران الحرائق منذ عام 1987 الذي بدأت فيه إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية تسجيل هذا النوع من الخسائر، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وأُعلنت حالة الطوارئ في خمس من مقاطعات كاليفورنيا هي فريسنو، ماديرا، ماريبوسا، سان برناردينو، وسان دييغو. وحثت السلطات الناس على عدم ارتياد المتنزهات، بعد مقتل أحد المتنزهين جراء الحرائق.