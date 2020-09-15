مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب يقول إن الإدارة السيئة للغابات هي سبب انتشار الحرائق.

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاوف إزاء تغير المناخ خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا التي اجتاحتها الحرائق، قائلا لمسؤول هناك إنها "ستبدأ في البرودة".

وتسببت الحرائق في ولايات كاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن في حرق ما يقرب من مليوني هكتار (5 ملايين فدان) من الأراضي، وقتل 36 شخصا على الأقل، منذ أوائل أغسطس/آب.

وأنحى ترامب، المتشكك في تغير المناخ، باللوم في الأزمة على سوء إدارة الغابات.

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، قد وصف ترامب في وقت سابق الاثنين، بأنه "مُشعل المناخ".

وقال في فعالية في ولاية ديلاوير إن أربع سنوات أخرى من وجود منافسه في البيت الأبيض ستشهد "المزيد من اشتعال أمريكا".

وكرر ترامب، خلال زيارته للساحل الغربي للولايات المتحدة، حجته القائلة بأن الإدارة السيئة للغابات هي المسؤولة عن الحرائق، عندما التقى بمسؤولين من كاليفورنيا شاركوا في مكافحة حرائق الغابات في محطة بالقرب من سكرامنتو، في وسط الولاية.

وقال ترامب، متجاهلا مناشدة أحد المسؤولين بعدم "تجاهل العلم" بشأن تغير المناخ، "ستبدأ الحرارة في البرودة، فقط ترقب ... لا أعتقد أن العلم فعليا يعرف".

ماذا قال ترامب أيضا عن المناخ؟

عندما سأل أحد المراسلين في كاليفورنيا ترامب إن كان تغير المناخ عاملا في حرائق الغابات الهائلة، أجاب بقوله: "أعتقد أن هذا يتعلق أكثر بوضع إداري".

مصدر الصورة EPA Image caption الحرائق تسببت في قتل 36 شخصا على الأقل منذ أوائل أغسطس/آب.

وقال إنّ دولا أخرى لم تتعامل مع المستوى نفسه من حرائق الغابات، على الرغم من الحرائق الكبيرة في أستراليا وغابات الأمازون المطيرة في السنوات الأخيرة، وعزاها الخبراء إلى تغير المناخ.

وأضاف: "ليس لديهم مشاكل من هذا القبيل. لديهم أشجار شديدة الانفجار، لكن ليس لديهم مشاكل كهذه.... عندما تخوض في موضوع تغير المناخ، فهل ستغير الهند أساليبها؟ وهل ستغير الصين أساليبها؟ وروسيا؟ هل ستغير روسيا أساليبها؟"

وكان ترامب قد وصف في السابق تغير المناخ بأنه شيء "أسطوري"، أو "غير موجود"، أو "خدعة باهظة الثمن"، لكنه وصفه أيضا بأنه "موضوع جاد".

وسحبت إدارة ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، التي ألزمت واشنطن و187 دولة أخرى بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، انتوني زوركر، إن تغير المناخ أصبح يحتل مركز الصدارة سياسيا، خاصة في المنافسة على الرئاسة بين ترامب وبايدن.

ويضيف أنه على الرغم من الاهتمام الذي بدا الاثنين، فلا تزال البيئة تحتل مرتبة أدنى من قضايا أخرى مثل الرعاية الصحية والاقتصاد بالنسبة لمعظم الأمريكيين.

ولكنه موضوع مهم للناخبين الشباب، وهم مجموعة يتطلع بايدن إلى مشاركتها في الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني.

ما أحدثالتطورات على الأرض؟

أفادت السلطات في كاليفورنيا، حيث توفي 25 شخصا منذ 15 أغسطس/آب، بأن فرق الإطفاء تعمل على احتواء 29 حريقا كبيرا في جميع أنحاء الولاية.

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وحذروا من أن الرياح الجنوبية القوية، وانخفاض نسبة الرطوبة المتوقعة ليوم الاثنين، قد يؤديان إلى التعرض إلى مخاطر مرتفعة من الحرائق، وقد يكون لهما تأثير في حريق المجمع الشمالي، الذي أحرق 106000 هكتار ولم يسيطر إلا على نسبة 26 في المئة منها فقط.

مصدر الصورة EPA Image caption حاكم كاليفورنيا قال إن أكثر من نصف الأراضي تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية "تحذيرا شديدا" لمناطق أخرى من الساحل الغربي، منها مقاطعة جاكسون بولاية أوريغون، حيث دمر حريق ألميدا مئات المنازل.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في ولاية أوريغون الأحد إن فرق الإطفاء في الولاية تكافح لاحتواء أكثر من 30 حريقًا نشطًا، أكبرها شمل أكثر من 89 كيلومترا.

وقتل 10 أشخاص على الأقل في ولاية أوريغون الأسبوع الماضي. وقال مسؤولون إن عشرات الأشخاص فقدوا وحذروا من ارتفاع عدد القتلى.

ولقي شخص مصرعه في واشنطن، حيث اندلعت خمسة حرائق كبيرة الأحد.

ماذا يقول السياسيون؟

أقر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في حديثه خلال اجتماع مع الرئيس ترامب الاثنين، بعدم "إنصاف إدارتنا للغابات"، لكنه قال إن أكثر من نصف الأراضي في كاليفورنيا كان تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية، وليس سيطرة الولاية.

مصدر الصورة Reuters Image caption بعض مناطق ولاية أوريغون أصبحت مهجورة.

وتمتلك الولاية نفسها ثلاثة في المئة فقط، والباقي مملوك لأفراد أو شركات أو مجموعات أمريكية من المواطنين الأصليين.

لكنه كرر ما قاله الجمعة بأن الحرائق أظهرت أن النقاش حول تغير المناخ "انتهى".

وقال "درجات الحرارة تزداد ارتفاعا والجفاف يزداد. نحن نسلم بأن العلم موجود والأدلة المرصودة بديهية: وهي أن تغير المناخ أمر حقيقي وهذا يؤدي إلى تفاقم ذاك".

وقالت حاكمة ولاية أوريغون، كيت براون، إن ولايتها تواجه "عاصفة نارية مثالية"، ووصفت هذه اللحظة بأنها "اليقين حقا فيما يتعلق بالتغير المناخي على الساحل الغربي".

وأضافت: "هذه دعوة إلى الاستيقاظ لنا جميعا، وأنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لمعالجة تغير المناخ."

ووصف حاكم واشنطن، جاي انسلي، الوضع بأنه "مروع"، وأدان موقف ترامب بشأن المناخ.

ما هو الدور الذي يؤديه تغير المناخ؟

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يقول مراسل البيئة في بي بي سي، مات ماكغراث، إنه في حين أن العوامل الطبيعية مثل الرياح القوية ساعدت في انتشار حرائق الساحل الغربي، فإن ارتفاع درجة حرارة المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية يجعل هذه الحرائق أكبر وأكثر تفجيرا.

وسجلت تسع من بين أكثر عشر سنوات دفئا في العالم بعد عام 2005، وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن السنوات الخمس من 2016 حتى هذا العام ستكون على الأرجح الفترة الأكثر سخونة حتى الآن.

وقد ارتفعت درجة حرارة كل من ولايتي أوريغون، وكاليفورنيا بأكثر من 1 درجة مئوية منذ عام 1900.

وشهدت الحرارة الدافئة المستمرة ستة من بين أكبر 20 حريقا مسجلا في كاليفورنيا، حدثت جميعها هذا العام. وتسببت موجة الحرائق في ولاية أوريغون، في إحداث ضعف متوسط الخسائر السنوية في الأسبوع.

وأدى الجفاف الذي طال أمده على مدى العقد الماضي في ولاية كاليفورنيا إلى القضاء على ملايين الأشجار وتحويلها إلى وقود فعال للحرائق. وأخذت المناطق الجبلية التي عادة ما تكون أكثر برودة ورطوبة تجف بسرعة أكبر في الصيف، ما يزيد من توفر وقود محتمل.