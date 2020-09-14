مصدر الصورة Hindustan Times Image caption الهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا قياسيا، في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث تم الإبلاغ عن 307 آلاف و930 حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وقالت المنظمة إن الوفيات ارتفعت بأكثر من 5500، ليرتفع الإجمالي العالمي إلى 917417.

وتم الإبلاغ عن أكبر الزيادات في الإصابات في الهند، الولايات المتحدة، والبرازيل.

وعلى مستوى العالم، تم تأكيد إصابة أكثر من 28 مليون حالة، نحو نصفهم في الأمريكتين.

وكان الرقم القياسي السابق للحالات الجديدة في يوم واحد في السادس من سبتمبر/ أيلول، عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 306857 إصابة جديدة.

أين تزداد الإصابات بشكل حاد؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت الهند عن 94372 حالة جديدة يوم الأحد، تليها الولايات المتحدة بـ 45523 والبرازيل بـ 43718.

وتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة في الولايات المتحدة والهند، بينما قالت البرازيل إن 874 شخصا ماتوا بسبب مرض مرتبط بكوفيد 19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند لديها ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة في العالم، بعد الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، أبلغت عن ما يقرب من مليوني حالة كوفيد 19 خلال أغسطس/ آب، وهي أعلى حصيلة شهرية في العالم منذ بدء الوباء.

وشهدت البلاد متوسط 64 ألف حالة يوميا، بزيادة 84 في المئة عن متوسط الحالات اليومية في يوليو/ تموز، وفقا للبيانات الرسمية. وتجاوز عدد الوفيات 1000 شخص كل يوم منذ بداية سبتمبر/ أيلول.

وسجلت البرازيل أكثر من أربعة ملايين حالة إصابة، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم، ولديها أيضا أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية، بحوالي 131 ألفا حتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من ربع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم - أكثر من ستة ملايين. وشهدت زيادة في عدد الحالات اليومية في يوليو/ تموز، لكن الأعداد تراجعت منذ ذلك الحين.

الولايات المتحدة لديها أعلى حصيلة وفيات مسجلة في العالم من كوفيد 19، مع أكثر من 194 ألف وفاة.

ما هو الوضع في المناطق الأخرى؟

تسجل البلدان في جميع أنحاء أوروبا عددا متزايدا من الحالات اليومية، وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس.

تم فرض عمليات الإغلاق المحلية في المناطق الأكثر تضرراً ، وتجددت النداءات للناس لارتداء الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتشمل الدول الأخرى التي شهدت عودة ظهور الفيروس بيرو وإسرائيل وكوريا الجنوبية وأستراليا.

واعتقلت الشرطة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الأحد، أكثر من 70 متظاهرا لمخالفتهم أوامر البقاء في المنزل.

وشارك نحو 250 شخصا في احتجاج بمدينة ملبورن، والذي روجت له مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتشارك نظريات المؤامرة حول الوباء.

وتعد ولاية فيكتوريا بؤرة تفشي المرض في أستراليا، حيث شهدت نحو 75 في المئة من الحالات المؤكدة، و 90 في المئة من الوفيات.

في غضون ذلك، ستفرض إسرائيل إغلاقا جديدا على مستوى البلاد، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وقالت السلطات إن قيودا صارمة ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل - رأس السنة اليهودية - وستستمر ثلاثة أسابيع على الأقل.