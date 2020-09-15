حكم بسجن نائب سابق بالبرلمان البريطاني اعتدى على نساء جنسيا

مصدر الصورة PA Media Image caption انفصلت زوجة النائب عنه بعد صدور الحكم

حُكم بالسجن لمدة عامين على النائب البرلماني البريطاني السابق تشارلي إلفيك بعد إدانته باعتداءات جنسية على نساء.

وحسب المحكمة، فإن إلفيك، البالغ من العمر 49 سنة، اعتدى على نساء على مدى تسع سنوات.

ونفى النائب السابق التهم الموجهة إليه لكن المحكمة أدانته بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2007 وباعتداءين آخرين عام 2016.

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وقد انفصلت زوجته النائبة البرلمانية الحالية عن مدينة دوفر عنه بعد صدور الحكم ضده.