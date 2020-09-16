مصدر الصورة PA Media Image caption اعتقد الركاب أن الأفعى قناعاً غير تقليدي إلى أن تحركت

استقل رجل حافلة في بريطانيا، ووضع ثعبانا حول رقبته وفمه عوضا عن كمامة الوجه.

وقالت إحدى الراكبات إنها اعتقدت أنّ الراكب يرتدي "كمامة غير تقليدية"، حتى وجدت الثعبان يتحرك.

وأكد مسؤولو النقل في مانشستر الكبرى، التي شهدت الحادثة، أنّ الثعبان لا يصلح كغطاء للوجه.

وقالت الراكبة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إنها وجدت الموقف "مضحكا حقا"، مضيفة أنّ الحيوان لم يزعج، في ما يبدو، الركاب.

وفرضت السلطات في بريطانيا غطاء الوجه في وسائل النقل العام، باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً أو المعفيين لأسباب صحية أو الإعاقة.

وقال متحدث باسم هيئة النقل في مانشستر الكبرى: "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على أنّه ليس من الضروري أن يكون قناع الوجه قناعاً جراحياً، وأنه بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب".

وأضاف: "في حين أنه يمكن تفسير ذلك بطرق عديدة، إلا أننا لا نعتقد أن ذلك يشمل استخدام جلد الثعابين - خصوصاً عندما يكون ذلك جلد ثعبان حي".