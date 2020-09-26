مقتل 22 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية بأوكرانيا

صدر الصورة، NATIONAL POLICE OF UKRAINE التعليق على الصورة، لم يعرف بعد سبب الحادث.

قال مسؤولون في أوكرانيا إن ما لا يقل عن 22 شخصا، معظمهم من طلاب القوات الجوّية، قتلوا في تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز "أنتونوف 26"، بالقرب من مدينة خاركيف الشرقية أثناء هبوطها.

وكانت الطائرة تقل طلاباً من جامعة خاركيف الجوية وكانت في رحلة تدريب. ويقول مسؤولو وزارة الطوارئ إن 27 شخصاً كانوا على متنها.

وأصيب شخصان، وما زالت عملية البحث عن ثلاثة مفقودين مستمرة حتى الليل.

ويجري التحقيق في سبب الحادث.

صدر الصورة، UKRAINE'S EMERGENCY MINISTRY VIA REUTERS التعليق على الصورة، أُخمد الحريق في موقع التحطم في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال مسؤولو وزارة الطوارئ إن الطائرة سقطت على بعد كيلومترين من مطار عسكري في بلدة تشوهيف.

واندلع حريق في الموقع وتم إخماده لاحقا.

وقال نائب وزير الداخلية انطون جيراتشينكو لوكالة "فرانس برس"، "انها صدمة".

وأضاف "في الوقت الحالي من المستحيل تحديد السبب".