مقتل 22 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية بأوكرانيا
قال مسؤولون في أوكرانيا إن ما لا يقل عن 22 شخصا، معظمهم من طلاب القوات الجوّية، قتلوا في تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد.
وسقطت الطائرة، وهي من طراز "أنتونوف 26"، بالقرب من مدينة خاركيف الشرقية أثناء هبوطها.
وكانت الطائرة تقل طلاباً من جامعة خاركيف الجوية وكانت في رحلة تدريب. ويقول مسؤولو وزارة الطوارئ إن 27 شخصاً كانوا على متنها.
وأصيب شخصان، وما زالت عملية البحث عن ثلاثة مفقودين مستمرة حتى الليل.
ويجري التحقيق في سبب الحادث.
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وقال مسؤولو وزارة الطوارئ إن الطائرة سقطت على بعد كيلومترين من مطار عسكري في بلدة تشوهيف.
واندلع حريق في الموقع وتم إخماده لاحقا.
وقال نائب وزير الداخلية انطون جيراتشينكو لوكالة "فرانس برس"، "انها صدمة".
وأضاف "في الوقت الحالي من المستحيل تحديد السبب".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه سيسافر إلى المنطقة يوم السبت، وإنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث.