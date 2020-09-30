الانتخابات الأمريكية 2020: اشتباك شرس بين ترامب وبايدن في مناظرة اتسمت بالفوضى

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، طالب ترامب بايدن بالإفراج عن قائمة مرشحيه للمحكمة العليا.

اشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع منافسه على الرئاسة جو بايدن بشراسة منذ اللحظات الأولى في واحدة من أكثر المناظرات التليفزيونية فوضوية.

واتهم ترامب، وهو جمهوري، منافسه بأنه مدين للاشتراكيين في حزبه، قائلاً: "سوف يسيطرون عليك يا جو، أنت تعرف ذلك".

ورد بايدن، وهو ديمقراطي: "أنا الحزب الديمقراطي الآن".

وتلك المناظرة التي بثت في ساعة ذروة المشاهدة واستمرت لمدة 90 دقيقة في كليفلاند، أوهايو، هي الأولى من ثلاث مناظرات مقررة بين المتنافسين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتقدم بثبات على ترامب بأقل من 10 نقاط، فيما يتبقى 35 يوما حتى موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبينما كان المرشحان يتنازعان بشأن الرعاية الصحية ليلة الثلاثاء، قال بايدن: "إليكم الأمر: كل ما يقوله حتى الآن هو مجرد كذبة".

وأضاف: "أنا لست هنا حتى أعلن عن أكاذيبه. الجميع يعرف الكاذب".

ورد ترامب: "جو، أنت الكاذب".

وتحدى ترامب منافسه أن يقول ما إذا كان سيدفع إلى المحكمة العليا، بالمزيد من القضاة لتغيير توازنها الأيديولوجي، مثلما طالب بعض الديمقراطيين.

كما طالب الرئيس ترامب منافسه بايدن بالإعلان عن قائمة مرشحيه للمحكمة العليا. لكن بايدن لم يستجب.

"إلا تغلق فمك يارجل؟"، قال بايدن

ورد ترامب متسائلا: "من يوجد على قائمتك يا جو؟"، مضيفا "إنه سوف حشد القضاة بالمحكمة".

وتدخل مدير المناظرة كريس والاس، وهو مذيع من شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية، للانتقال بالنقاش إلى موضوع آخر.

وقال بايدن بسخرية واضحة: "كان هذا حقا جزءا مثمرا".. استمر في النباح يا رجل"، في إشارة إلى ترامب.

وأجاب ترامب: "الناس يفهمون يا جو. سبعة وأربعون عاما لم تفعل شيئا".

وتساءل الرئيس في وقت لاحق عن سبب تلقي شركة شارك في تأسيسها نجل منافسه، هانتر بايدن، 3.5 مليون دولار من ملياردير من موسكو، وفقا لتقرير صادر عن الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ونفى بايدن هذا الادعاء وتبادل الاثنان الصياح.

وعندما حاول مدير الجلسة التدخل، قال المرشح الديموقراطي: "من الصعب الحصول على أي كلمة مع هذا المهرج، معذرة، هذا الشخص".

وأضاف "إليكم الأمر. نريد التحدث عن العائلات والأخلاق، لا أريد أن أفعل ذلك، أعني، عائلته يمكن أن نتحدث عنها طوال الليل".

متى تعقد المناظرات الأخرى؟

بعد انتهاء مناظرة ليلة الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) التي عُقدت في كليفلاند في ولاية أوهايو، لا يزال هناك مناظرتان رئاسيتان قبيل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

المناظرة التالية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي، بولاية فلوريدا. أما الأخيرة، فستُعقد في 22 أكتوبر/ تشرين الأول في ناشفيل، ولاية تينيسي.