التغيير المناخي: ديفيد أتينبورو ينضمّ إلى إنستغرام مستقطباً الملايين

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، ديفيد أتينبورو في الوثائقي المرتقب "حياة على كوكبنا"

انضمّ السير ديفيد أتينبورو إلى إنستغرام بافتتاحه حساباً على هذه المنصة للمرّة الأولى، بهدف نشر التوعية البيئية.

وأعلن مقدّم البرامج وصانع الوثائقيات البريطاني الشهير، في فيديو نشره عبر الحساب الجديد: "لقد اتخذت هذه الخطوة لأن العالم، كما نعرف، في ورطة".

وتابع: "القارات تشتعل، الجليد يذوب، والشعب المرجانية تحتضر، واللائحة تطول".

ولم تكد تمضِ ساعات قليلة على انضمام المذيع التسعيني إلى انستغرام، حتى تجاوز عدد متابعيه المليونين و900 ألف متابع. وقد أطلق على الحساب اسم: "حياة على كوكبنا".

وبذلك يكون أتينبورو قد حطّم الرقم القياسي السابق للممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون التي افتتحت حسابها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وخلال الساعات الخمس الأول من نشر صورة تجمعها بزملائها السابقين في مسلسل "فرندز"، حصدت أنيستون نحو مليون متابع. فيما حصد أتينبورو العدد ذاته خلال أربع ساعات فقط من موعد نشر تسجيله الأول.

وقال الإعلامي العتيق الذي أمضى أكثر من ستين عاماً في العمل بين الراديو والتلفزيون والوثائقيات، إنّ "انقاذ الكوكب بات اليوم تحدياً في مجال التواصل".

وأضاف أنّه سيستخدم المنصّة لمشاركة تسجيلات تشرح ما هي المشاكل البيئية وكيفية مواجهتها.

أهمل YouTube مشاركة, 1 التعليق على الفيديو، تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية YouTube مشاركة, 1

ويتلقى أتينبورو المساعدة التقنية لتشغيل حسابه من المخرج جوني هيوز والمنتج كولين باتفيلد، من فريق الوثائقيات في "بي بي سي إيرث".

وفي رسالة كتبت بجانب التسجيل الجديد، أشار مشغلا الحساب إلى أنّ "مواقع التواصل ليست بيئة ديفيد الطبيعية".

يسبق التحاق ديفيد أتينبورو بانستغرام إطلاق كتابه الجديد "حياة على كوكبنا"، ووثائقي بالعنوان ذاته يبثّ عبر "نتفلكس".