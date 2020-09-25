أمراض القلب: رجل يلقى حتفه جراء إدمانه على تناول حلوى تحتوي عرق السوس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، خلصت الدراسات إلى أن استهلاك الكثير من عرق السوس يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم

قال الأطباء إن عامل بناء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية لقي حتفه جراء عادة استهلاك عرق السوس.

وكان الرجل، الذي لم يذكر اسمه ويبلغ من العمر 54 عاما، يأكل نحو كيس ونصف الكيس من عرق السوس الأسود يوميا.

ولم يعانٍ الرجل من أعراض مرضية سابقا، لكنه تعرض لسكتة قلبية في مطعم للوجبات السريعة.

وقال الأطباء الذين أشرفوا على علاجه، في توصيف حالة الرجل في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" إن حمض الغلايسرهيزيك الموجود في عرق السوس هو سبب وفاته.

وقال الدكتور إليازر أر إيديلمان "قيل لنا إن هذا المريض لم يكن يلتزم بنظام غذائي متوازن ويستهلك الكثير من الحلويات. هل من الممكن أن يكون مرضه مرتبطا باستهلاك الحلويات؟".

وأضاف أن الدراسات أظهرت أن حمض الغلايسرهيزيك - المكون النشط في عرق السوس - يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ونقص بوتاسيوم الدم والقلاء الأيضي وعدم انتظام ضربات القلب القاتلة والفشل الكلوي" - وكل هذه الأعراض رُصِدت في هذا المريض.

ويعاني الجسم من نقص بوتاسيوم الدم عندما تصبح مستويات البوتاسيوم في الجسم البشري متدنية على نحو خطير.

وغيَّر المريض مؤخرا نوع الحلويات التي كان يستهلكها. وقبل أسابيع قليلة على موته، انتقل من استهلاك قطع شكولاته تويست المصنوعة بنكهة الفواكه إلى نوع آخر من الحلويات المتكونة من عرق السوس الأسود.

ووافق طبيب آخر وهو الدكتور أندرو إل لاندكويست، في التقرير على أن عرق السوس هو سبب الوفاة.