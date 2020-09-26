إيمي باريت: من هي مرشحة ترامب لخلافة غينسبرغ في المحكمة العليا؟

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أفادت الأنباء الواردة من العاصمة الأمريكية واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيختار القاضية إيمي باريت، مرشحة لخلافة القاضية روث بادر غينسبرغ في المحكمة العليا.

ونسبت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لمصادر بالحزب الجمهوري القول إن ترامب وقع على قرار ترشيح باريت، وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة.

فمن هي إيمي باريت؟

ولدت في 28 يناير/كانون الثاني عام 1972 فهي تبلغ من العمر 48 عاما.

وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، ونسب لها مقال نُشر في مجلة عام 2013 القول "إن الحياة تبدأ من الحمل". وهذا يجعلها المفضلة لدى المتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وصوتت أيضا لصالح سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب وأعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح.

رشحها ترامب لمحكمة استئناف الدائرة السابعة ومقرها شيكاغو، وأكد مجلس الشيوخ تلك الخطوة في تصويت جاء بأغلبية 55 صوتا مقابل 43 في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 بعد عملية صعبة.

وكانت واحدة من الأسماء التي وضعها الرئيس في اعتباره لتحل محل القاضي أنتوني كينيدي في عام 2017.

وبعد تخرجها من كلية الحقوق بجامعة نوتردام في إنديانا، عملت مع القاضي الراحل أنتونين سكاليا الذي توفي عام 2016، كما عملت كباحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عاما تقريبا.