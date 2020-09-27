تحذير لمدينة أمريكية من ميكروب آكل للدماغ في المياه

طالبت السلطات في مدينة ليك جاكسون بولاية تكساس الأمريكية السكان بعدم استخدام مياه الصنابير لاحتمال تلوثها بميكروب قاتل آكل للدماغ.

وحذّرت الهيئة المحلية للمياه من التلوث المحتمل لإمداداتها للمدينة - التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص - بأميبا النيجلرية الدجاجية.

وتصيب هذه الأميبا الأشخاص عادة عندما تدخل المياه الملوثة إلى أجسامهم عن طريق الأنف. وعادةً ما تكون هذه العدوى قاتلة.

وتعدّ حالات العدوى بهذا النوع من الأمبيا نادرة في الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل 34 إصابة فقط بين عامي 2009 و2018.

وطُلب من 8 مناطق في مقاطعة تكساس مساء الجمعة عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب كان، باستثناء غسل المراحيض. لكنّ التحذير رُفع يوم السبت عن كل المناطق ما عدا مدينة ليك جاكسون.

وقالت لجنة تكساس للجودة البيئية إنّ سكان مدينة ليك جاكسون يجب أن يستمروا في تجنب استخدام مياه الصنابير "حتى يتمّ تطهير نظام المياه بالشكل الكافي وحتى تشير العيّنات إلى أنّ المياه أصبحت آمنة للاستخدام".

وأضافت اللجنة أنه لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق ذلك.

وتوجد أميبا النيجلرية الدجاجية في جميع أنحاء العالم. وتقول هيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكية إنّ غالبية الإصابات التي تمّ تسجيلها في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية كانت بسبب تلوّث المياه العذبة في ولايات جنوبية.

وتشير الهيئة إلى أنّه لا يمكن الإصابة بالعدوى عن طريق ابتلاع المياه الملوثة، كما أنّ العدوى لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

ويعاني المصابون بالنيجلرية الدجاجية من أعراض تشمل الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع. ويموت معظمهم في غضون أسبوع.