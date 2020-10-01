الانتخابات الأمريكية 2020: قوانين المناظرة الرئاسية ستتغير بعد مشاجرة ترامب وبايدن

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سادت الفوضى أجواء المناظرة

تقول اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية إنها ستغير شكل المناظرة لتتأكد أن المناظرات المستقبلية بين المرشحين للمنصب، الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن ستجري بشكل مقبول.

وذكرت مصادر إعلامية أن أحد طرق التدخل قد تكون فصل الميكروفون في حال بدأ المرشحان بمقاطعة بعضهما.

وجاء الإعلان عقب ما حصل الثلاثاء حيث فقد المرشحان أعصابهما.

وتطور ت المناظرة إلى إهانات وشجارات.

وقد انتقد فريق ترامب اللجنة بسبب هذه المقترحات.

وكانت العبارات والتكتيكات المستخدمة في المناظرة قد تعرضت لانتقادات في أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

وتعرض ترامب لانتقادات لأنه رفض إدانة العنصريين البيض، رغم محاولته توضيح موقفه الأربعاء.

ما هي الخطط للمناظرات القادمة ؟

وقالت لجنة المناظرات الرئاسية في بيان إن المناظرة أثبتت أن هناك حاجة لإضافة بعض الإجراءات للطريقة التي تسير فيها المناظرات القادمة لضمان أن تسير على ما يرام.

وأضافت: "ستفكر اللجنة بتغييرات وإجراءات جديدة ستعلن عنها في وقت لاحق".

وكان الرئيس ترامب قد قاطع بايدن باستمرار مما أدى إلى سلسلة من المواجهات الفوضوية وتداخل حديث المرشحين.

وشكك ترامب بذكاء بايدن ووصف االأخير ترامب بأنه :مهرج" وطلب منه أن "يسكت".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: أبرز اللحظات من أول مناظرة بين دونالد ترامب وجو بايدن

ونسبت شبكة سي بي إس نيوز لمصدر مطلع القول إن اللجنة ستقضي الساعات الثماني والأربعين القادمة في وضع إرشادات جديدة وقوانين للجولات القادمة من المناظرات.

ومن أهم الإجراءات المحتملة التحكم في ميكروفونات المرشحين لمنعهما من مقاطعة بعضها البعض.

وسيبلغ فريقا المرشحين بالإجراءات الجديدة التي لن يكون فيها مجال للتفاوض، حسب المصادر.

وليست لجنة تنظيم المناظرات على صلة بأي حزب وقد اضطلعت بمهمة تنظيم المناظرات الرئاسية منذ عام 1988.

ما هي ردود الفعل؟

وانتقد مدير الاتصالات في حملة ترامب تيم مورتو الذي وصف الفوضى التي سادت المناظرة الأخيرة بأنها "تبادل حر للآراء" الإجراءات الجديدة.

وقال "إن هذه الإجراءات جاءت لأن رجلهم قد هزم في المناظرة، ولأن الرئيس ترامب أبلى بلاء حسنا. يجب أن لا يغيروا القوانين في منتصف اللعبة".

وقالت كيت بدينغفيلد نائبة مدير حملة بايدن إنه "سيشارك تحت أي قوانين تقترحها اللجنة للسيطرة على سلوك ترامب".

وأضافت "سيكون على الرئيس ان يختار: إما الإجابة على أسئلة الناخبين التي لم يجب عليها في الحملة، أو أن يكرر فوضى الليلة الماضية".

ومن المقرر أن تجري المناظرة القادمة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول في ميامي/فلوريدا.

ماذا قال ترامب عن "براود بويز" ؟

سأل مسير المناظرة ترامب إن كان مستعدا لإدانة المتعصبين البيض والطلب منهم أن يتراجعوا أثناء الاحتجاجات.

وحين سئل ترامب عن هوية الذين طلب منه إدانتهم قال "براود بويز".

ثم أضاف "براود بويز، تنحوا وابقوا على مقربة، لكن على جهة ما أن تفعل شيئا في مواجهة "المناهضين للفاشية" واليسار ، فهذه ليست مشكلة اليمين فقط".

ووصف أعضاء"براود بويز" عبارة "ابقوا على مقربة" بأنها تاريخية وفيها تفويض بالفعل.

وقال بايدن إن ترامب رفض التنصل من المتعصبين البيض.

وقد سأل صحفي ترامب في مؤتمر أمام البيت الأبيض الأربعاء عن "براود بويز" فقال "لا أعرف من هم وما أستطيع قوله إن عليهم التنحي والسماح لقوات حفظ النظام بأداء واجبها".

ولم يوضح استخدامه لعبارة "ابقوا على مقربة" في المناظرة، وحين سئل إن كان يرحب بدعم العنصريين البيض قال إنه يريد أن يسود القانون والنظام أجواء الحملة .

وعاد جو بايدن إلى الموضوع في تغريدة على تويتر قال فيها "ليست هناك طريقة أخرى لوصف ما حدث: رفض رئيس الولايات المتحدة التنصل من العنصريين البيض على مسرح المناظرة ليلة أمس".