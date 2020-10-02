انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020: هل يفوز ترامب أم بايدن؟ اختر بنفسك

هل يتمكن بايدن من انتزاع عدد كاف من الولايات ليضمن فوزه بالانتخابات؟
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هل يتمكن بايدن من انتزاع عدد كاف من الولايات ليضمن فوزه بالانتخابات؟

قد تعتمد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هذه السنة على نتائج التصويت في عدد صغير من الولايات المهمة.

فمن المتوقع أن تصوت معظم الولايات لمرشح واحد بعينه، ولذا منحنا ترامب 188 صوتا وبايدن 233.

هل يتمكن بايدن من الاستحواذ على عدد كاف من الأصوات للفوز بالرئاسة؟ أم هل سيفوز ترامب بفترة ولاية ثانية؟

السباق يدور حول المرشح الذي ينجح في الفوز بـ 270 من أصوات المجمع الانتخابي، وهذه المرة أنت الذي ستقرر ذلك من خلال مشاركتك في هذا النشاط التفاعلي.

إدل بتوقعاتك لنتائج التصويت في الولايات الرئيسية لتتنبأ بالفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ويسكونسن

أصوات: 10

حقق دونالد ترامب مفاجأة بفوزه في ولاية ويسكونسن في انتخابات 2016 بفارق ضئيل، وذلك بفضل الشعبية التي تمتع بها في المناطق الريفية وفي أوساط النسوة البيضاوات العاملات. ولكن مجموعات الناخبين هذه صوتت لحاكم ديمقراطي للولاية بعد عامين فقط. وعلاوة على ذلك، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على ترامب في استطلاعات الآراء حاليا.

قد يكون الناخبون في ويسكونسن قد هجروا ترامب بسبب الحروب التجارية التي أشعلها، والتي خنقت صادرات قطاع كبير من منتجي الألبان في الولاية مما نتج عنه انهيار الأسعار وإغلاق العديد من المزارع.

كما شهدت الولاية احتجاجات اتسمت بالعنف عقب اطلاق الشرطة النار على رجل أسود في مدينة كينوشا وأصابته بجروح بليغة. ويحذر الجمهوريون بأن فوزا للديمقراطيين سيؤدي إلى الفوضى وإنهيار حكم القانون واستشراء العنف. ولكن هل سيقتنع ناخبو ويسكونسن بهذا الطرح؟

أريزونا

أصوات: 11

فاز دونالد ترامب بهذه الولاية التي تصوت تقليديا للجمهوريين في انتخابات 2016، ولكن نسبة الفوز التي حققها (4 في المئة) كانت أقل من تلك التي كان يحققها المرشحون الجمهوريون في الانتخابات السابقة.

ولكن هذه المرة، يتوقع مستطلعو الآراء أن يخسر ترامب أمام بايدن.

ومن الجدير بالملاحظة أن أريزونا تتميز بالحجم الكبير والمتنامي للجالية اللاتينية التي تقطنها، وبالعدد المتزايد لسكان المدن فيها، وهاتان الفئتان غالبا ما تصوتان للديمقراطيين.

كما عانت الولاية بشدة من جراء انتشار وباء فيروس كورونا، ولذا قد يغير الناخبون الذين يرون أن ترامب لم يتعامل مع الوباء بشكل مرض آراءهم.

ولكن تركيز ترامب على تشييد جدار على حدود الولاية الجنوبية مع المكسيك، والحملة التي أطلقها لحرمان العاملين الأجانب من تأشيرات العمل، قد تلقى صدى إيجابيا من لدن الناخبين.

كارولينا الشمالية

أصوات: 15

كانت ولاية كارولينا الشمالية معقلا للجمهوريين قبل أن ينجح باراك أوباما من انتزاعها منهم بفارق ضئيل في انتخابات 2008.

ويشير هذا النصر الذي حققه الديمقراطيون في هذه الولاية الجمهورية التقليدية إلى إمكانية فوزهم بها مرة ثانية.

وأنفق كلا المرشحين ترامب وبايدن ملايين الدولارات في حملتيهما الدعائيتين في محاولة منهما للفوز بأغلبية ناخبي الولاية التي يتقدم فيها بايدن حسب استطلاعات الآراء.

وكارولينا الشمالية هي الولاية الأولى تبدأ بالتصويت المبكر عن طريق البريد، وسجلت في الآونة الأخيرة رقما قياسيا في عدد الطلبات على استمارات التصويت البريدية - أكثر من نصفها بأسماء مؤيدي المرشح الديمقراطي. وإذا نجح التصويت البريدي في تغيير النتيجة النهائية، فسيبدو المشهد أقل إيجابية بالنسبة لترامب.

ميتشيغان

أصوات: 16

تمكن ترامب من الفوز بصعوبة في هذه الولاية في انتخابات 2016، إذ لم تتجاوز نسبة الأصوات التي تفوق بها على منافسته هيلاري كلينتون 3 في المئة. وكانت هذه الولاية التي تقطنها طبقة عاملة كبيرة تصوت تقليديا للديمقراطيين قد غيرت توجهها الذي سارت عليه في السنوات الـ 28 الماضية وقررت انتخاب ترامب الذي وعدها باتفاقات تجاريو جديدة تعود بالنفع على القطاع الصناعي.

ويقول جو بايدن، الذي كان والده يعمل بائعا للسيارات، إنه يشعر بارتباط عميق بمدينة ديترويت (التي كانت مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة) وكان كثيرا ما يزور الولاية عندما كان نائبا للرئيس أوباما. وكان بايدن قد تدارس إمكانية تسمية حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر التي تتمتع بشعبية كبيرة كنائبة له. وينظر إلى بايدن بوصفه مرشحا معتدلا وقويا، وهي صفات غالبا ما يمتاز بها المرشحون الذين يفوزون في ميتشيغان.

بنسيلفانيا

أصوات: 20

قبل أربع سنوات، صوّت سكان غربي ولاية بنسيلفانيا لصالح المحافظة على اسلوب حياتهم الذي يعتمد على قطاع الطاقة، واعطوا اصواتهم لترامب في هذه الولاية التي كانت معقلا للديمقراطيين. ووعد ترامب ناخبي الولاية بأنه سيحميهم من الوعود التي أطلقها الديمقراطيون بإصلاح مناجم الفحم وقطاع التنقيب عن النفط الحجري. ولكن هل أوفى ترامب بوعوده؟

بلغت نسبة البطالة مستوى عاليا منذ تفشي وباء فيروس كورونا. ومن الجدير بالذكر أن جو بايدن، الذي ولد في بلدة سكرانتون شرقي بنسيلفانيا، يعد وجها مألوفا منذ أمد بعيد وقد تؤدي هذه اللمسة الشخصية إلى فوزه.

فلوريدا

أصوات: 29

هناك أمر واحد لا ريب فيه بالنسبة لولاية فلوريدا: نتائج الانتخابات فيها تتسم بالتقارب. فقد يكون ترامب قد تبنى هذه الولاية كبيته الثاني، ولكن الفوز الذي حققه فيها في الانتخابات الأخيرة لم يكن حاسما أبدا. ويغب التنبؤ بنتيجة الانتخابات في فلوريدا نتيجة التنوع السكاني فيها وتغير سكانها بشكل مستمر.

فالجالية اللاتينية الكبيرة التي تقطن الولاية تميل نحو الجمهوريين، ولكنها تقيم على الأغلب في أكثر المناطق تأييدا للديمقراطيين. وما زال المتقاعدون من الولايات الأخرى يتوجهون للسكن في فلوريدا، وهم يتسمون بالحرص على الإدلاء بأصواتهم. من ناحية أخرى، يزداد باضطراد عدد الشباب الذين يميلون للتصويت للديمقراطيين، كما يلاحظ أن الناخبين من سكان المدن بدأوا تدريجيا في التحول عن تأييدهم للحزب الجمهوري.

لذا يتوجب مراقبة نتيجة التصويت في ولاية فلوريدا بدقة ليلة الانتخابات، ففي كل الانتخابات الرئاسية عدا واحدة، استحوذ المرشح الفائز في فلوريدا على البيت الأبيض.

جورجيا

أصوات: 16

دأبت ولاية جورجيا على التصويت بقوة للجمهوريين في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1960، عدا مرتين. ولكن في هذه السنة، تعتقد حملة جو بايدن بأن لمرشحها أمل في الفوز، إذ تعوّل على دعم الناخبين السود الذين يشكلون ربع الناخبين المسجلين في الولاية.

ويحقق بايدن نتائج أفضل بكثير من النتائج التي يحققها ترامب في استطلاعات الآراء فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالشأن العنصري. وكانت احتجاجات "أرواح السود مهمة" قد طغت على عناوين الأخبار في الولايات المتحدة هذه السنة، وكان شباب جورجيا في طليعة المتظاهرين خارج المدن الكبرى.

ولكن ترامب يصوّر نفسه "كمرشح الأمن والنظام"، مما قد يكسبه قدرا من الشعبية في أوساط الجورجيين البيض المحافظين الذين يقررون في العادة نتيجة الانتخابات في الولاية. ويعتمد كل شيء على الذين يشاركون في التصويت يوم الانتخابات.

المرشح الأول الذي يفوز بـ 270 يفوز في الانتخابات

كيف اخترنا هذه الولايات؟

بموجب النظام الانتخابي المعمول به في الولايات المتحدة، تحسم النتائج على مستوى الولايات النتيجة النهائية للسباق الرئاسي. ولكل ولاية عدد محدد من الأصوات في المجمع الانتخابي تبعا لعدد سكانها، وبالإمكان الجزم بتوجهات الناخبين في العديد من الولايات في كل انتخابات.

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وينشر مصدران أمريكيان مستقلان - هما الحياة السياسية الواضحة Real Clear Politics وتقرير كوك السياسي The Cook Political Report - قوائم بالولايات مصنفة حسب الطريقة التي ستصوت بها ليلة الانتخابات. ويصنف عدد من الولايات على أنها "ولايات غير معروفة التوجه"، أي بإمكان أي من المرشحين الفوز بها.

اخترنا ولاياتنا السبع المهمة من الولايات غير معروفة التوجه التي تحظى بأعداد كافية من أصوات المجمع الانتخابي تمكنها من تغيير نتيجة الانتخابات النهائية، وهي الولايات التي نتوقع أن تشهد أكثر المنافسات حدة. وكان دونالد ترامب فد فاز بكل هذه الولايات في انتخابات 2016.

لماذا يبدأ المرشحان السباق وفي جعبتيهما عدد من الأصوات؟

بما أنه من الممكن التنبؤ بنتائج التصويت في العديد من الولايات، قررنا منح أصوات المجمع الانتخابي فيها للمرشح الأكثر حظا في الفوز في كل منها. وهذا يعني أن اللعبة تبدأ وفي جعبة ترامب 188 صوتا بينما تكون حصة بايدن 233 من أصوات المجمع الانتخابي.

هل من الممكن أن ينتهي السباق بالتعادل؟

نعم، من الناحية التقنية أو النظرية على الأقل. فهناك ما مجموعه 538 صوتا في المجمع الانتخابي، ولذا من الممكن أن يفوز المرشحان بولايات ترفع عدد ما يحصلان عليه من أصوات المجمع إلى 296 لكل منهما، وهو احتمال وارد.

كما أنه من الممكن أن يخفق أي من المرشحين في الفوز بأغلبية.

ولذا، ومن أجل حسم النتيجة في هذه الحالة، يصوت مجلس النواب الأمريكي لاختيار الرئيس الجديد، بينما يصوت مجلس الشيوخ لاختيار نائب الرئيس.

ولكن هذا احتمال نادر الوقوع جدا، ولم يحدث إلا مرات قليلة في التاريخ الأمريكي، كان آخرها في القرن التاسع عشر.

تحرير وإنتاج هارييت أغرهولم وبيكي ديل وأفيسا تيرزيو وشون ويلموت