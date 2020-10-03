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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن أثناء مناظرتهما التلفزيونية الأولى في كليفلاند، أوهايو. وشهدت المناظرة التي استمرت 90 دقيقة خلال وقت ذروة المشاهدة تبادل الإهانات والصراخ الغاضب بينما اصطدم المرشحان الرئاسيان حول عدد من القضايا. بعد المناظرة بأيام قليلة، كشف الرئيس ترامب النقاب أنه والسيدة الأولى ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا. ويرقد ترامب الآن في المستشفى.
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جنود صينيون في نوبة حراسة بينما يزور سياح أجانب سور الصين العظيم . احتفلت الصين بعيدها الوطني الحادي والسبعين في 1 أكتوبر/تشرين أول، وهو عيد تأسيس الصين الحالية.
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.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يشاهد توضيحا عن كيفية بناء جدار من الطوب خلال زيارة لكلية إكستر. ووعد جونسون بتغيير جذري لنظام التعليم لليافعين في إنجلترا من أجل تنشيط اقتصاد ما بعد كورونا.
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عاملون في قطاع الترفيه يشاركون في احتجاج صامت أمام البرلمان، مطالبين بدعم حكومي لقطاع الترفيه والفنون خلال جائحة كورونا.
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راقصات يرتدين الأقنعة خلال التمرين في مركز للثقافة والفنون في باندا آتشيه في إندونيسيا.
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أطفال ينتظرون أن تفتح مدرستهم أبوابها في أول أيام العام الدراسي في واغادوغو/بركينا فاسو.
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لوحة ضخمة للفنان الفرنسي "سيب". أنجز الفنان عددا من الصور لأذرع متشابكة حول العالم ضمن مشروعه "خارج الأسوار"
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عرض للتزلج المائي في "قناة الشتاء" في سانت بطرسبيرغ ضمن الاحتفالات بمناسبة يوم السياحة العالمي.
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حلاقة شعر كلبين في ملبوورن في أستراليا، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.
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طالبة تقف كنموذج فني ضمن مشروع "رافائيل بيريز إيفانز" الفني في كلية غولد سميث في لندن. سوف يتحول الجزر الذي يستخدم في بناءالعمل الفني إلى غذاء للحيوانات.