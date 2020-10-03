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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن أثناء مناظرتهما التلفزيونية الأولى في كليفلاند، أوهايو. وشهدت المناظرة التي استمرت 90 دقيقة خلال وقت ذروة المشاهدة تبادل الإهانات والصراخ الغاضب بينما اصطدم المرشحان الرئاسيان حول عدد من القضايا. بعد المناظرة بأيام قليلة، كشف الرئيس ترامب النقاب أنه والسيدة الأولى ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا. ويرقد ترامب الآن في المستشفى.