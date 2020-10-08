مراهقة تتولى رئاسة الحكومة الفنلندية ليوم واحد

صدر الصورة، الحكومة الفنلندية التعليق على الصورة، أصبحت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا (على اليمين) أصغر رئيسة وزراء في العالم

قد تشغل فنلندا في كثير من الأحيان الصدارة بين الدول من حيث المساواة بين الجنسين.

لكن رئيسة الوزراء سانا مارين أخذت الكفاح من أجل إنهاء الفجوة بين الجنسين خطوة أخرى إلى الأمام، وتركت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً تحل محلها ليوم واحد.

قد لا تسنّ آفا مورتو أي قوانين جديدة ، لكنها التقت الأربعاء بالسياسيين على مدار اليوم لتسليط الضوء على حقوق المرأة في التكنولوجيا.

وتأتي عملية تبادل الأدوار، بين آفا وسانا، قبل "يوم الفتاة" الذي تنظمه الأمم المتحدة، وهي جزء من حملة عالمية من قبل مؤسسة خيرية للأطفال.

وهذه هي السنة الرابعة التي تشارك فيها فنلندا في "سيطرة الفتيات" الذي تنظمه منظمة "بلان إنترناشونال"، والذي يسمح للمراهقات من دول من جميع أنحاء العالم بالقيام بدور القادة في السياسة والقطاعات الأخرى ليوم واحد.

وينصب تركيز هذا العام على تعزيز المهارات الرقمية والفرص التكنولوجية للفتيات، مع كينيا وبيرو والسودان وفييتنام من بين الدول التي لديها حالات تبادل خاصة بها.

وقالت آفا في خطاب الأربعاء: "إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث هنا أمامكم اليوم - على الرغم من أنني، بطريقة ما، كنت أتمنى ألا أقف هنا، وأن تكون حملات مثل سيطرة الفتيات لم تعد ضرورية".

وأضافت أنه "مع ذلك، فإن الحقيقة هي أننا لم نحقق بعد المساواة بين الجنسين، في أي مكان على وجه الأرض. على الرغم من أننا حققنا الكثير من الخير في هذا المجال، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به".

وتقدمت المراهقة التي تقوم بحملات نشطة بشأن قضايا المناخ وحقوق الإنسان، بطلب للمشاركة في الخطة. واختتم اليوم بالاجتماع برئيسة الوزراء لمناقشة المساواة بين الجنسين في مجال التكنولوجيا.

وفي حديثها قبل الحدث، شددت رئيسة الوزراء الفنلندية على أهمية ضمان جعل التقنيات "متاحة للجميع"، مضيفة: "يجب ألا تعمق الفجوة الرقمية بين البلدان أو داخل المجتمعات".

في العام الماضي، احتلت فنلندا المرتبة الثالثة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين. ومع ذلك، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصاً في قطاع التكنولوجيا.

وأصبحت مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم عندما أدت اليمين الدستورية العام الماضي عن عمر يناهز 34 عاما.