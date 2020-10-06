ناغورنو كاراباخ: العفو الدولية تتهم أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية إسرائيلية الصنع في الصراع مع أرمينيا

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تعد تلك الاشتباكات في إقليم ناغورنو كاراباخ الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي

اتهمت منظمة العفو الدولية أذربيجان باستخدام قنابل عنقودية في مناطق مدنية في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أرمينيا، في ظل استمرار القتال الدائر بين الجانبين.

وقالت المنظمة إن عبوات إسرائيلية الصنع أُسقطت على مدينة ستيباناكيرت الرئيسية.

وأضاف دينيس كريفوشيف، المتحدث باسم المنظمة، أنه فوجيء باستخدام مثل هذه الأسلحة غير التمييزية بطبيعتها.

والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية، لكن لم يوقع أي من البلدين على الاتفاقية.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن القنابل العنقودية رُصد استخدامها خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال قصف عنيف شهدته بلدة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورنو كاراباخ.

وتحتوي القنابل العنقودية على مئات القنابل الصغيرة التي تنفجر على مساحات واسعة، ويمكن أن تسبب العديد من الإصابات حال استخدامها في مناطق مدنية.

وتعد تلك الاشتباكات الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع قد تجتذب روسيا وتركيا وسط قلق متزايد بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

وحصدت موجة القتال الجديدة، التي اندلعت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى الآن أرواح أكثر من 240 شخصاً، بينهم أكثر من 30 مدنيا.

وتحدى الجانبان الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وتبادلا الاتهامات ببدء الاشتباكات الجديدة التي شهدت أعنف قتال منذ وقف إطلاق النار عام 1994.

وقد عرضت روسيا قبل أيام استضافة مفاوضات تهدف إلى وضع حد للقتال الدائر في منطقة ناغورنو كاراباخ.

ويذكر أن روسيا متحالفة عسكريا مع أرمينيا ولها قاعدة فيها، ولكنها تقيم في الوقت ذاته علاقات وطيدة مع الحكومة الآذرية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تدعم أذربيجان، من مغبة ما قيل عن نشر مسلحين من سوريا على خطوط المواجهة في ناغورنو كاراباخ.

حقائق أساسية عن إقليم ناغورنو كاراباخ