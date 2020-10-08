الانتخابات الأمريكية 2020: صدام بين بنس وهاريس بشأن وباء كورونا في مناظرة المرشحيْن لمنصب نائب الرئيس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هاريس وبنس "راوغا في الإجابة على بعض الأسئلة"

اشتبك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشدة حول وباء كورونا في المناظرة التلفزيونية المخصصة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس المقبل.

واتهمت هاريس الرئيس دونالد ترامب، خلال المناظرة التي جرت بعد منتصف ليل الاربعاء بتوقيت غرينتش، بأنه صاحب"أفشل إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا".

وقال بنس إن خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن لمكافحة الوباء كانت "سرقة فكرية" من إدارة البيت الأبيض الحالية.

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي، قبل 27 يوما من الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي المناظرة التي استمرت 90 دقيقة في جامعة يوتا في سولت لايك سيتي، سُئلت هاريس عما إذا كانت ستأخذ لقاح كوفيد - 19 معتمدا يتم توزيعه قبل الانتخابات القادمة.

ورفضت سابقا ذكر ما إذا كانت ستفعل ذلك.

وقالت هاريس، 55 عاما ، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، إنها ستأخذ اللقاح إذا وافق عليه مسؤولون أمريكيون بارزون، لكن ليس إذا روّج له ترامب.

ورد بنس، وهو حاكم سابق لولاية إنديانا ويُعرف عن اعتداله في السلوك وولاؤه الراسخ لترامب، قائلا "من غير المعقول الاستمرار في تقويض ثقة الجمهور في اللقاح إذا ما أنتج خلال إدارة ترامب".

وتوجه بنس لهاريس قائلا "سيناتورة،أطلب منك فقط، التوقف عن اقحام السياسة في حياة الناس".

وقال إنه يعتقد أنه سيكون هناك لقاح قبل نهاية هذا العام، على الرغم من أن مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة قالوا إن مثل هذا اللقاح من غير المتوقع أن يتم توزيعه قبل منتصف العام المقبل.

وكانت الحواجز الزجاجية التي تفصل بين المتحدثين الجالسين على مسافة 3.6 متر، تذكيرا حيا بالوباء الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف أمريكي.

وتقرر زيادة المسافة الفاصلة بين هاريس وبنس ووضع حواجز من الزجاج على جانبي كل واحد منهما من أجل التقليل من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المحتمل.

ويعرف القائمون على تنظيم المناظرات أن ترامب ربما كان يحمل الفيروس خلال مناظرته مع بايدن، وأنه ربما نقل العدوى إلى منافسه وإلى مدير المناظرة، وإن كانت الاختبارات كشفت أنهما غير مصابين حتى الآن.

وعاد الرئيس - الذي يتعافى هو نفسه من الفيروس - إلى البيت الأبيض مساء الاثنين بعد ثلاث ليال قضاها في المستشفى.

واكتسبت المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس أهميتها لأنها قد تكون الأخيرة في حال طال مرض الرئيس دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا.

وبعدما أصيب الرئيس بكوفيد - 19، انتبه الأمريكيون إلى أن أمامهم مرشحين هما الأكبر سنا في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ومن هنا جاءت أهمية من سيخلف الرئيس إذا حدث ما يمنعه من أداء وظيفته.

نقاشات رئيسية

كان هذا منتدى مهذبا نسبيا بين اثنين من المحترفين في التواصل، مقارنة بالمناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وبايدن، والتي تحولت إلى إهانات وشتائم متبادلة.

لكن الأمر لم يخلو من نقاشات ساخنة في مناظرة يوم الأربعاء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وضعت الموانع الزجاجية وازدادت المساحة الفاصلة بين المرشحين لتجنب احتمال نقل فيروس كورونا لبعضهما البعض

وفيما يتعلق بمسألة العدالة العرقية، أعرب بنس عن صدمته لمقتل جورج فلويد في مينيسوتا. لكنه أضاف "لا عذر لأعمال الشغب والنهب التي أعقبت ذلك".

وأشار إلى إحدى ضيوفه في القاعة، فلورا ويستبروكس، وهي امرأة سوداء دمر محلها للحلاقة أثناء الاضطرابات في مينيابوليس.

وأضاف نائب الرئيس "هذا الافتراض الذي تسمعه باستمرار من جو بايدن وكمالا هاريس .. إن أمريكا عنصرية مؤسسيا، كما قال جو بايدن، إن تطبيق القانون لديه تحيز ضمني ضد الأقليات، هو إهانة كبيرة".

وقالت هاريس - التي دخلت التاريخ من خلال كونها أول امرأة سوداء تقف في مناظرة نائب الرئيس - إنه "في الأسبوع الماضي، خاض رئيس الولايات المتحدة نقاشا أمام 70 مليون أمريكي ورفض إدانة العنصريين البيض".

وقالت "لم يكن الأمر كما لو أنه لم تكن لديه فرصة. لم يفعل ذلك ثم أصر ثم قال عند الضغط عليه، تراجعوا، استعدوا...وهذا جزء من أسلوب دونالد ترامب".

ورفض بنس كلام هاريس، مجادلا أنه عندما كانت الأخيرة مدعية عامة في سان فرانسيسكو، كان الأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة للمحاكمة على جرائم المخدرات البسيطة أكثر من البيض أو اللاتينيين.

نقاط أخرى احتدم بشأنها النقاش:

قالت هاريس إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب على الصين تسببت في ركود التصنيع، مضيفة "لقد خسرت تلك الحرب التجارية". ورد بنس "خسرت الحرب التجارية مع الصين؟ جو بايدن لم يحاربها أبدا. كان جو بايدن مشجعا للصين الشيوعية خلال العقود العديدة الماضية".

هاجمت هاريس ترامب لأنه دفع 750 دولارا سنويا من ضرائب الدخل الفيدرالية كرئيس، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز. "عندما سمعت عن ذلك لأول مرة، قلت حرفيا، هل تقصد 750 ألف دولار؟ وكان الأمر مثل لا، 750 دولارا".

قالت السيدة هاريس إن ترامب "خان أصدقاءنا واحتضن ديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم". قال بنس إن ترامب أمر بعمليات قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي والجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وتميز النقاش بالأسئلة التي لم يجب عليها المرشحان بشكل مباشر.

وضغط بنس مرتين على هاريس بشأن ما إذا كان بايدن سيزيد عدد مقاعد المحكمة العليا، التي تضم تسعة قضاة لمدة قرن ونصف، لكنها تحدثت بدلا من ذلك عن مرشحة ترامب للمحكمة.

ولم يرد بنس على أسئلة من بينها كيف ستوفر إدارة ترامب التأمين الطبي للمرضى الأمريكيين.

وعندما سألتهما مديرة المناظرة عن فرص توليهما الرئاسة، تجنب كلا المرشحين الخوض في الموضوع.