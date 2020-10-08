مناظرة مايك بنس وكامالا هاريس: الذبابة التي خطفت الأضواء من المرشحيْن لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مناظرة بنس وهاريس كانت هادئة مقارنة بالمناظرة بين ترامب وبايدن

لو كان مقياس النجاح هو الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تصريحات المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس وكامالا هاريس، خلال مناظرتهما ربما لم تحظ باهتمام كبير.

فعلى الرغم من جهود الاثنين، فإن مواقع التواصل الاجتماعي لم تلتف لما قاله أي منهما، وأكثر ما التقطته التعليقات حركة ذبابة كانت تحوم حول المنصة.

وتحولت الذبابة، التي حطت على رأس بنس لمدة دقيقتين، إلى نقطة نقاش وتحاور على الانترنت، إذ أعيد نشر ومشاركة كلمة "الذبابة" 700 ألف مرة على تويتر، منذ أن ظهرت خلال المناظرة.

كما حصلت صورة المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس جو بايدن، وهو يحمل "منشة" ذباب، على إعجاب أكثر من نصف مليون شخص عند كتابة النص.

وقد وحدت الذبابة الطرفين في الحملة الانتخابية، وقد وصفها أحدهم بأنها "بطل أمريكي"، وعلق آخر بأنها ربما أكثر شيء يرسخ في الأذهان من هذه الحملة.

وطالبت مستشارة البيت الأبيض السابقة، كيليان كونوي، بأن تتلقى الذبابة ورقة تصويت عبر البريد، أما عضو مجلس الشيوخ راند بول فعلق مازحا أن هذا دليل على التجسس، "إذ وضعت الدولة العميقة جهازا للتنصت على بنس".

وأعلن معجم مريام وبستر أن كلمة "ذبابة" أصبحت رائجة التداول على موقعه.

وأنشأ الكثيرون حسابات فيها كلمة ذبابة، وتمكن أحدهم من جذب 10 آلاف متابع على تويتر.

وأشار أحدهم إلى أن آخر مرة ظهرت فيها ذبابة في مناظرة رئاسية كان يوم حطت ذبابة على رأس هيلاري كلينتون، وهي مرشحة للرئاسة، وأردف قائلا "لا نقصد هنا أنها الذبابة نفسها".